Slušaj vest

Više žena koje su objavile snimke reklo je da ne bi prihvatile medicinski savet od predsednika jer on nema medicinsku diplomu, a to su potvrdili i brojni lekari, prenosi Newsweek.

Tramp je tokom obraćanja u Beloj kući sugerisao da bi acetaminofen, aktivni sastojak Tylenola, mogao biti povezan s višim stopama autizma u SAD-u, iako stručnjaci ističu da ta veza ostaje nedokazana. Medicinski stručnjaci tvrde da je predsednikova poruka ne samo "štetna", već i da nije potkrepljena "celokupnim naučnim dokazima".

"Donald Tramp je poslednja osoba kojoj bih verovala kada je reč o medicinskim savetima", izjavila je dr Lusi Mekbrajd, dodajući da je Tylenol jedan od retkih lekova koje trudnice smeju da uzimaju za snižavanje visoke temperature, koja može biti opasna i za majku i za bebu.

Trampova Izjava je odjeknula i izvan SAD-a, pa je britanski ministar zdravlja Ves Striting savetovao trudnicama u Velikoj Britaniji da "uopšte ne obraćaju pažnju na ono što Donald Tramp govori o medicini".

Veliki broj snimaka kruži na Iksu i TikToku, uključujući i jedan na kojem se žena snimak dok uzima lek.

"Evo me, trudnica, uzimam TYLENOL jer verujem u nauku, a ne u nekoga ko nema medicinsko obrazovanje", piše u opisu snimka.

Još jedna korisnica na TikTiku podelila je video kako uzima tylenol, rekavši, govoreći o ministru zdravlja Robertu F. Kenediju mlađem, da ona "ne prihvata lekarski savet od čoveka koji nema diplomu iz nauke, zdravstvene zaštite ili medicine, i koji je imao parazitsku infekciju mozga i bio zavisan od heroina 14 godina - verovaću svojim lekarima koji imaju diplomu".

Još jedna korisnica TikToka podelila je video u kojem je pomenula Ilona Maska i Marka Zakerberga, koji su obojica otkrili da su autistični. Video je dobio preko 1.200 pregleda i prikazuje je kako imitira ispijanje tableta iz bočice tylenola, uz natpis: "Uzimam tylenol čim saznam da sam trudna jer izgleda da cela ova stvar sa autizmom funkcioniše za Marka, Ilona i sve ostale tehnološke milijardere".

Doktorka za plodnost, dr Mišel Vu, takođe je objavila video na TikToku na kojem uzima tylenol, rekavši da "moja beba neće imati autizam", što je izazvalo kritike nekih korisnika na Iksu.

"Ovo je doktorka, imajte na umu! Da li se šalite? Zašto joj je dozvoljeno da radi?! Odvratno", napisao je jedan korisnik.

Trampova izjava je izazvala veliku podelu na internetu, pri čemu su neki, uključujući lekare, zabrinuti zbog uticaja na koji će objava imati, dok su drugi kritikovali trudnice.

Lekari upozoravaju da je visoka temperatura u trudnoći povezana s povećanim rizikom od urođenih mana te da bi izbegavanje tylenola moglo dovesti do "fetalnog neurološkog malrazvoja".

Ipak, kako se trend širio, deo lekara pozvao je žene da prestanu da uzimaju lek samo kako bi "prkosile Trampu".

Dr Nikol Safijer, radiolog i saradnica Fox News-a, u objavi na Iksu koja je prikupila preko 1,5 miliona pregleda, napisala je: "Ne instrumentalizujte svoju trudnoću u političke svrhe."

Slično je upozorio i Ašiš Dža, koordinator za odgovor na kovid-19 Bajdenove administracije, rekavši da "nije dobra ideja" da trudnice uzimaju lekove ako to nije nužno.

SZO: Ne postoji veza između autizma i upotrebe paracetamola u trudnoći

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je danas da trenutno ne postoje ubedljivi naučni dokazi koji potvrđuju moguću vezu između autizma i upotrebe paracetamola tokom trudnoće.

U saopštenju SZO, koje prenosi Rojters, navodi se da trenutno nije utvrđena dosledna veza između autizma i upotrebe paracetamola.