INTERVJU ZA AMERIČKI AKSIOS PRE ODLASKA SA ZASEDANJA GENERALNE SKUPŠTINE UN U NJUJORKU

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da ne namerava da vodi zemlju u mirnodopsko vreme.

On je to kazao za američki Aksios i obećao da će zatražiti od ukrajinskog parlamenta da organizuje izbore u slučaju da se postigne prekid vatre as Rusijom.

Na pitanje novinara da li će smatrati svoj posao završenim kada se rat završi, Zelenski je rekao da će biti "spreman" da se povuče sa predsedničke funkcije.

- Moj cilj je da okončam rat, a ne da nastavim da se kandidujem za funkciju - kazao je Zelenski.

Američki medij podseća da su izbori odloženi na neodređeno vreme zbog rata, a priču o tome su iskoristili kritičari Zelenskog, uključujući i američkog predsednika Donalda Trampa.

Zelenski je napomenuo da bezbednosna situacija i ukrajinski ustav predstavljaju izazove za održavanje izbora, ali i izrazio uverenje da su oni mogući.

Zelenski je dao intervju Aksiosu u Njujorku neposredno pre nego što je napustio zasedanje Generalne skupštine UN i vratio se u Kijev.

Na pitanje da li se obavezuje da će insistirati na izborima ako se postigne višemesečni prekid vatre, odgovorio je pozitivno.

Zelenski je otkrio da je Trampu, tokom sastanka sa predsednikom SAD u utorak da, kazao da ako dođe do prekida vatre "možemo iskoristiti taj vremenski period i mogu dati signal parlamentu".

On je rekao da razume da ljudi možda žele "lidera sa... novim mandatom" koji bi doneo značajne odluke potrebne za postizanje dugoročnog mira.

Napomenuo je da bi zabrinutost u pogledu bezbednosti otežala organizovanje izbora, ali veruje da se to može izvesti.

Aksios podseća da je Zelenski izabran ubedljivom većinom 2019. godine.

Da nije bilo rata u Ukrajini, njegov petogodišnji mandat bi se završio u maju 2024. godine.

Popularnost među Ukrajincima mu je skočila na oko 90 odsto u prvim mesecima rata, a najnovija istraživanja pokazuju da je i dalje znatno iznad 60 odsto.

Zelenski se suočio sa prvim velikim protestima domaće javnosti u julu ove godine nakon što su njegovi saveznici u parlamentu preduzeli korake da oslabe nezavisne ukrajinske agencije za borbu protiv korupcije.

Iako je taj potez brzo poništen, izazvao je zabrinutost zbog demokratske putanje Ukrajine pod Zelenskim.