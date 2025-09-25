Slušaj vest

"Očigledno je da incidenti koji se odnose na naznačene poremećaje na danskim aerodromima predstavljaju organizovanu provokaciju", navela je Ambasada.

Neidentifikovani dronovi primećeni su noćas iznad četiri aerodroma u Danskoj, zbog čega je saobraćaj na najvećem, Olborgu, bio obustavljen satima, saopštila je policija.

Ministar odbrane Danske Troels Lund Poulsen je danas rekao novinarima da je nadletanje dronova bio "hibridni napad", da iza toga stoji "profesionalni akter" i da to predstavlja "sistematsku pretnju".

Ministar ipak nije mogao da kaže ko stoji iza nadletanja i rekao da nema dokaza o umešanosti Rusije, kao i da je Danska pokrenula to pitanje sa NATO i da bi mogla da upotrebi Član 4 Sporazuma NATO-a da se sazove sastanak o tome.

U ponedeljak su nadletali aerodrome u Kopenhagenu i u Oslu, u susednoj Norveškoj, gde je vazdušni saobraćaj bio u prekidu nekoliko sati.