Da li je bezbedno uzimati paracetamol?

Tramp je odluku ili preporuku objavio 22. septembra u Beloj kući u društvu ministra zdravlja Roberta F. Kenedija Mlađeg koji je ranije najavio da će do septembra biti utvrđen uzrok autizma.

Predsednik SAD tvrdi da uzimanje paracetamola, glavnog sastojka Tilenola, poznatog u SAD i kao acetaminofen, „nije dobro" i da trudnice treba da ga uzimaju samo u slučajevima veoma visokih temperatura.

„Uzimanje Tilenola nije dobro i zato zdravstvene vlasti snažno preporučuju ženama da ograniče upotrebu Tilenola tokom trudnoće, osim ako nije medicinski neophodno, na primer, u slučaju veoma visoke temperature", rekao je Tramp.

Mnogi stručnjaci smatraju Tilenol jednim od najbezbednijih lekova protiv bolova koji mogu da se uzimaju tokom trudnoće, prenosi agencija Frans pres.

Evropska medicinska agencija (EMA) saopštila je da nema dokaza koji bi zahtevali izmenu važećih preporuka o upotrebi paracetamola za vreme trudnoće, čime je opovrgla tvrdnje Trampa i njegove administracije.

„Dostupni dokazi pokazuju da nema bilo kakve veze upotrebe paracetamola za vreme trudnoće i autizma", saopštila je EMA, prenosi Rojters.

Medicinska agencija Evropske unije ponovila je da se paracetamol može koristiti u trudnoći, a preporučuje najmanju dozu i učestalost.

Kenvue, proizvođač Tilenola, takođe se ne slaže sa nalazima američkih vlasti.

„Verujemo da nezavisni, verodostojni naučni dokazi jasno pokazuju da uzimanje acetaminofena [paracetamola] ne izaziva autizam.

„Odlučno se protivimo bilo kakvim tvrdnjama koje govore suprotno i duboko smo zabrinuti zbog zdravstvenih rizika koje ovo predstavlja za buduće majke", piše u saopštenju kompanije dostavljenom BBC-ju.

„Autizam je potpuno van kontrole... Mislim da imamo uzrok", rekao je Tramp novinarima krajem prošle nedelje.

Neka istraživanja su pokazala malu vezu između uzimanja paracetamola u trudnoći i autizma, ali ovi nalazi nisu dosledni i ne dokazuju da lek izaziva autizam.

Šta je paracetamol?

Paracetamol je lek protiv bolova i za smanjenje povišene telesne temperature koji se izdaje bez recepta.

U SAD-u je poznat kao acetaminophen, a u drugim delovima sveta kao paracetamol.

Prodaje se pod različitim imenima i u oblicima prilagođenim bebama i maloj deci, te je postao neizostavan lek u domaćinstvima širom sveta za ublažavanje bolova i snižavanje telesne temperature.

Bezbednost u trudnoći

Glavne medicinske organizacije i državne institucije širom sveta navode da je ovaj lek bezbedan za trudnice.

Američki koledž akušera i ginekologa (ACOG) saopštio je da lekari širom SAD-a već godinama smatraju da je paracetamol (Tylenol) jedan od retkih bezbednih analgetika za trudnice.

„Istraživanja sprovedena u prošlosti nisu otkrila jasne dokaze o postojanju neposredne veze između razumne upotrebe acetaminofena (paracetamola) u bilo kom tromesečju trudnoće i problema u razvoju fetusa", piše u saopštenju ACOG-a.

U smernicama britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS) paracetamol se navodi kao „prvi izbor" leka protiv bolova za trudnice.

„Često se koristi u trudnoći i ne šteti bebi", piše u preporukama.

Kompanija Kenvue, proizvođač leka Tilenol, izjavila je da je najbezbedniji izbor za ublažavanje bolova za trudnice.

I kompanija i američki lekari preporučuju budućim majkama da se posavetuju sa zdravstvenim radnicima pre nego što uzmu bilo koji lek koji se izdaje bez recepta.

Visoka temperatura može da bude opasna i za majku i za bebu u razvoju.

Može li paracetamol da izazove autizam?

Ministar zdravlja SAD-a Robert F. Kenedi Mlađi u aprilu je najavio „veliku kampanju testiranja i istraživanja" kako bi se uzrok autizma utvrdio u roku od pet meseci.

Međutim, stručnjaci su upozorili da utvrđivanje uzroka autizma, složenog sindroma koji se istražuje decenijama, neće biti jednostavno.

Stav većine istraživača je da ne postoji jedan uzrok autizma, već da je reč o složenoj kombinaciji genetskih i faktora okoline.

U avgustu je pregled istraživanja koji je u predvodio dekan Škole javnog zdravlja Čana na Univerzitetu Harvardu u SAD-u, otkrio da su deca koja su bila izložena paracetamolu tokom trudnoće njihovih majki mogla da imaju veći rizik od autizma i drugih neurorazvojnih poremećaja

Istraživači su naveli da bi trebalo razmotriti ograničenje upotrebe leka, ali su i istakli da je on i dalje važan za snižavanje temperature i ublažavanje bolova trudnica.

Ali druga studija, objavljena 2024. godine, nije pronašla nikakvu vezu između izloženosti paracetamolu i autizma.

„Ne postoje čvrsti dokazi niti uverljive studije koje bi ukazale na postojanje uzročno-posledične veze", rekla je Monik Bota, profesorka socijalne i razvojne psihologije na Univerzitetu u Daremu u Engleskoj.

Kako deluje paracetamol?

Lekovi protiv bolova (analgetici) mogu da budu opioidni ili neopioidni.

Opioidi, koji se dobijaju od biljke maka ili se proizvode u laboratorijama, vezuju se za opioidne receptore u mozgu i podstiču oslobađanje dopamina, hormona povezanog sa osećajem zadovoljstva.

Međutim, ovi lekovi mogu da izazovu snažnu zavisnost, zbog čega stručnjaci preporučuju da se bol uvek prvo leči lekovima koji nisu opioidi, kao što je paracetamol.

Zanimljivo je da još uvek ne postoji konsenzus o tome kako tačno deluje paracetamol.

„Mehanizam dejstva paracetamola još nije potpuno razjašnjen", kaže Filip Konagan, profesor muskuloskeletnog sistema na Univerzitetu u Lidsu, u Ujedinjenom Kraljevstvu (UK).

„Najverovatnije utiče na percepciju bola u centralnom nervnom sistemu i mozgu, a može da deluje i u perifernim regionima gde postoji upala".

Prema podacima britanske Nacionalne zdravstvene službe, paracetamol deluje tako što blokira hemijske transmitere u mozgu koji signaliziraju bol i regulišu telesnu temperaturu.

Dugo je postojala teorija da paracetamol deluje tako što inhibira enzim poznat kao ciklooksigenaza (COX), koji pomaže u proizvodnji prostaglandina, supstanci sličnih hormonima koje su povezane sa bolom.

Sada se veruje da paracetamol ima i druga dejstva.

Na primer, u telu se metaboliše u jedinjenje AM404, za koje se smatra da ima ulogu u više različitih puteva prenosa bola.

Koliko često može da se uzima paracetamol?

Stručnjaci naglašavaju da je važno pridržavati se preporučenih doza paracetamola da bi njegova upotreba bila bezbedna.

Tvrde da paracetamol retko ima neželjena dejstva ako se uzima u odgovarajućoj dozi i kratko vreme.

Prema smernicama britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS), preporučena doza je jednu ili dve tablete od 500 mg, do četiri puta u roku od 24 sata, i najviše osam tableta u 24 sata.

Ako se prekorače ove doze, može doći do teškog oštećenja ili otkazivanja jetre, jer se otprilike pet odsto paracetamola metaboliše u toksičnu supstancu, benzokinon imin, poznatu kao NAPQI, dodaje NHS.

Podaci američke Uprave za hranu i lekove (FDA) pokazuju da su predoziranja paracetamolom bila vodeći uzrok akutnog otkazivanja jetre u SAD-u između 1998. i 2003. godine.

U skoro polovini ovih slučajeva, predoziranje je bilo slučajno, jer je pacijent nehotično prekoračio preporučenu dnevnu graničnu dozu.

Predoziranja se često dešavaju jer se paracetamol nalazi u oko 600 različitih lekova, pokazuju podaci FDA.

Tako na primer čovek koji ima grip može da uzima više različitih terapija, bez znanja da svaki od tih lekova sadrži paracetamol.

Stručnjaci takođe savetuju roditelje da budu pažljivi u vezi sa doziranjem leka deci, posebno kada se tokom dana o njima brine više ljudi - od vrtića, bake i deke i porodice kod kuće.

Delotvornost paracetamola

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) preporučuje paracetamol kao prvi izbor za lečenje bola i snižavanje blago do umereno povišene telesne temperature.

Ako ne deluje, pacijenti mogu da uzmu slabe opioide, zatim jače opioide, a po potrebi i da se podvrgnu specijalističkim tretmanima.

Delotvornost paracetamola se razlikuje u zavisnosti od vrste bola.

Britanski Kokran institut koji vrši preglede i analize objavljenih istraživanja, navodi da je lek delotvoran u lečenju akutnih migrena, kao i bolova posle porođaja i operacija.

Međutim, za stanja kao što je artritis kolena smatra se da je delotvornost leka „skromnim".