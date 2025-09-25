Slušaj vest

To je treći put za mesec dana i deveti put ove godine da je NORAD prijavio takav incident s ruskim avionima u toj oblasti.

NORAD je naveo da je otkrio i pratio dva Tu-95 i dva Su-35 u zoni identifikacije protiv-vazduhoplovne odbrane Aljaske i da je devet američkih aviona uzletelo da ih identifikuje i presretne.

Ruski avioni su ostali u međunarodnom vazdušnom prostoru i nisu ušli u američki ili kanadski.

Takva ruska aktivnost u blizini Aljaske je česta i ne smatra se pretnjom, objašnjava se u saopštenju.

