To prema rečima državne sekretarke u ministarstvu spoljnih poslova Neve Grašič, sledi mere koje su već usvojene protiv dvojice ekstremističkih izraelskih ministara, Itamara Ben-Gvira i Bezalela Smotriča koji su u julu proglašeni personama non grata. 

"Javnost je upoznata da se protiv njega vodi postupak zbog počinjenja ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti. Između ostalog, Međunarodni sud pravde je 19. jula 2024. utvrdio da nekoliko izraelskih politika i praksi krši i međunarodno humanitarno pravo i ljudska prava", navela je Grašič.

Kako se navodi u objavi na Iks profilu Vlade Slovenije, sekretarka je rekla da ovom odlukom vlada šalje jasnu poruku državi Izrael da Slovenija očekuje dosledno poštovanje odluka međunarodnih sudova i međunarodnog humanitarnog prava.

"Ovim postupkom Slovenija potvrđuje svoju posvećenost međunarodnom pravu, univerzalnim vrednostima ljudskih prava i principijelnoj i doslednoj spoljnoj politici", dodala je.

Kurir.rs/Beta

