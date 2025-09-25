Slušaj vest

Američki ministar odbrane Pit Hegset naredio je stotinama generala i admirala da se sledeće nedelje hitno okupe u bazi marinaca u Virdžiniji.

Razlog sastanka obavijen je velom tajne, što je izazvalo zabunu i zabrinutost u vojnim krugovima nakon niza smena koje je sprovela Trampova administracija.

Pentagon je pozvao vojne zvaničnike iz celog sveta, a čak ni najviši generali i njihovi štabovi ne znaju zašto, piše Vašington post.

Vrlo neobična direktiva poslata je gotovo svim najvišim vojnim zapovednicima širom sveta, potvrdilo je više od desetak izvora upoznatih sa situacijom. Naredba je izdata početkom ove nedelje, u trenutku dok preti blokada vlade i nekoliko meseci nakon što je Hegsetov tim najavio planove za opsežnu konsolidaciju vojnih zapovedništava.

Pit Hegset Foto: AP Kiyoshi Ota

Portparol Pentagona Šon Parnel potvrdio je da će se Hegset "obratiti svojim višim vojnim čelnicima početkom sledeće nedelje", ali nije ponudio nikakve dodatne detalje. Sastanak je zakazan za utorak u Kvantiku u Virdžiniji.

Hegsethova naredba odnosi se na otprilike 800 generala i admirala raspoređenih širom SAD-a i sveta, tačnije na sve visoke oficire sa činom brigadnog generala ili višim na zapovednim pozicijama, kao i na njihove glavne dočasničke savetnike. Očekuje se dolazak zapovednika iz zona sukoba, kao i onih stacioniranih u Evropi, na Bliskom istoku i u azijsko-pacifičkom regionu.

Zabrinutost u vojnim krugovima

Niko od sagovornika Vašington Posta ne seća se da je ijedan ministar odbrane ikada naredio ovakvo masovno okupljanje, a nekoliko ih je izrazilo i bezbednosnu zabrinutost.

"Ljudi su vrlo zabrinuti. Nemaju pojma šta to znači", rekao je jedan izvor.

Foto: Shutterstock

Drugi su izrazili frustraciju što se čak i od zapovednika stacioniranih u inostranstvu zahteva dolazak, ističući da se "to tako ne radi".

"Ne zovete generale i admirale koji vode svoje ljude i globalne snage u dvoranu izvan Vašingtona, a da im ne kažete zašto ili koja je tema ili dnevni red", izjavila je jedna osoba.

"Zar sada povlačimo svakog generala i admirala s Pacifika? Sve je to čudno", dodao je drugi američki zvaničnik.

Sastanak u jeku velikih promena

Naredba dolazi u vreme dok Hegset jednostrano sprovodi ogromne promene u Pentagonu, uključujući smanjenje broja generala za 20 odsto, smene visokih čelnika bez obrazloženja, kao i kontroverznu odluku o preimenovanju Ministarstva odbrane u Ministarstvo rata. U toku je i priprema nove nacionalne odbrambene strategije koja bi, kako se očekuje, odbranu domovine trebalo da stavi ispred Kine kao glavnog bezbednosnog rizika.

Foto: EPA/ANNA SZILAGYI

Prošlog meseca Hegset je smenio general-pukovnika Džefrija Krusa, direktora Obaveštajne agencije za odbranu, viceadmiralku Nensi Lakor, načelnicu Mornaričke rezerve, i kontraadmirala Miltona Sandsa, zapovednika specijalnih pomorskih snaga.

Te smene su samo poslednje u nizu čistki u nacionalnim bezbednosnim agencijama. Trampova administracija smenila je i načelnika Združenog generalštaba, generala Čarlsa Kju Brauna mlađeg, načelnicu pomorskih operacija, admiralicu Lisu Frančeti, i mnoge druge.

Uz to, načelnik Generalštaba Vazduhoplovstva, general Dejvid Olvin, prošlog meseca je najavio da odlazi u penziju u novembru nakon što je to od njega zatraženo.