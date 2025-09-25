Slušaj vest

Potencijalno obaranje ruskog aviona od strane NATO-a u vazdušnom prostoru Saveza "značilo bi rat", oštro je poručio ruski ambasador u Francuskoj Aleksej Meškov, piše Kijev independent.

Njegove izjave dolaze u vreme rastućih tenzija između Moskve i NATO-a, pošto su saveznici optužili Rusiju za višestruka kršenja vazdušnog prostora proteklih nedelja.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da bi zemlje NATO-a trebalo da obaraju ruske avione koji naruše njihov vazdušni prostor, što su pozdravile brojne istočne članice Saveza.

Na pitanje kako bi Rusija reagovala u takvom scenariju, Meškov je bio jasan, odgovarajući da bi obaranje ruskog aviona bilo ravno ratu.

aleksej-meskov.jpg
Ambasador Aleksej Meškov Foto: printscreen YT

"Znate, postoji mnogo NATO aviona koji krše ruski vazdušni prostor, namerno ili ne, ali to se dešava prilično često. Oni se nakon toga ne obaraju", rekao je ambasador, ne navodeći konkretne primere za svoje tvrdnje.

Sve učestaliji incidenti

Poljska protivvazdušna odbrana 10. septembra oborila je najmanje tri ruska drona u svom vazdušnom prostoru, dok je nekoliko dana kasnije drugi dron primećen kako gotovo sat vremena leti iznad Rumunije. Estonija je 19. septembra objavila da su tri ruska borbena aviona MiG-31 na 12 minuta povredila njen vazdušni prostor.

Poljska Foto: WOJTEK JARGILO/PAP, Shutterstock, EPA Wojtek Jargilo, AP Str, STR/AP

Meškov je odbacio te optužbe, ponavljajući ranije izjave Kremlja. Moskva je takođe negirala bilo kakvu povezanost sa sumnjivim dronovima uočenim iznad Danske i Norveške ranije ove nedelje.

Nedavni incidenti dodatno su zaoštrili ionako napete odnose između Rusije i članica NATO-a, od kojih mnoge pružaju podršku Ukrajini. Poslednjih meseci zapadni čelnici upozoravaju na mogućnost otvorenog sukoba sa Rusijom u godinama koje dolaze, nakon završetka rata u Ukrajini.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je za CNN 24. septembra da bi trebalo razmotriti obaranje uljeza ako Moskva ignoriše druga upozorenja.

Kurir.rs/Kijev independent/Agencije

