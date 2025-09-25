Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski preti ruskim zvaničnicima: „Završite rat ili pronađite sklonište“.

U intervjuu za Axios, ukrajinski predsednik otkrio je da ima eksplicitnu „dozvolu“ Donalda Trampa da pokrene napade duboko unutar ruske teritorije, ciljajući energetsku infrastrukturu i fabrike oružja.

„Ako dobijemo oružje dugog dometa, upotrebićemo ga“, rekao je, implicirajući da bi takav udar mogao da izazove krajnju eskalaciju, odnosno Treći svetski rat. Zelenskijeva pretnja rizikuje da uvuče Evropu u katastrofu.

Govoreći pre odlaska sa Generalne skupštine UN, Zelenski je zatražio od Trampa novi sistem naoružanja koji bi, kako je rekao, „naterao Putina da pregovara“, ne precizirajući detalje.

„Tramp je rekao: ‘Ispitaćemo to’“, otkrio je Zelenski, naglašavajući da Ukrajina neće napadati civile, već centre moći poput Kremlja. „Moraju da znaju gde su bunkeri“, upozorio je, implicirajući da su napadi duboko u Rusiji neizbežni.

Ako Kijev zaista krene tim putem, Moskva – koja poseduje najveći nuklearni arsenal na svetu – mogla bi da odgovori razornom silom, čime bi se otvorila vrata Trećem svetskom ratu koji bi pogodio Evropu. Grčka, kao članica NATO-a, našla bi se na prvoj liniji fronta, dok bi narušavanje baltičkog balansa i turska pretnja dodatno pojačali strahove.

Trampova „dozvola“ i posledice

Zelenski je tvrdio da mu je Tramp pružio „eksplicitnu podršku“ za napade na rusku energetsku infrastrukturu i fabrike dronova „ako nas napadnu“. „Tramp je rekao da ako napadnu našu infrastrukturu, mi možemo da odgovorimo na njihovu“, istakao je Zelenski, pozivajući na sistem koji će, po njegovim rečima, „ubrzati kraj rata“.

Međutim, Ukrajina, čija je vojska na ivici iscrpljenosti, ovim porukama dodatno eskalira pretnje, dok Rusija, preko portparola Dmitrija Peskova, optužuje Kijev i EU da „ruše mir“.

Trampova nova retorika prema Rusiji je „pregovaračka taktika“

Ni ruski ali ni pojedini američki mediji, poput New York Post-a, ne znaju više na čijoj je zapravo strani Tramp.

Američki list izveštava da nedavna nagla promena retorike američkog predsednika Donalda Trampa prema Rusiji predstavlja „pregovaračku taktiku“, a ne stvarnu promenu zvanične politike Vašingtona o sukobu u Ukrajini. Izvori unutar i van Bele kuće tako navode.

Foto: Richard Drew/AP

Prema pisanju tog lista, Trampova tvrdnja da je Rusija „papirni tigar“ zasnovana je na novim američkim obaveštajnim podacima koji ukazuju na predstojeći „ekonomski kolaps“ i vojni neuspjeh Kremlja na ukrajinskom frontu.

Takođe se navodi da Trampova izjava da Ukrajina, uz podršku Evropske unije, „može da vrati svoju zemlju u prvobitni oblik i možda ide dalje“, izgleda kao strateški potez da se Rusija pritisne na pregovore.