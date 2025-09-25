Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp dočekao je danas u Beloj kući turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana, sa kim će održati bilateralni sastanak u Ovalnom kabinetu, prenosi agencija Anadolija.

Kako je najavljeno, posle razgovora u Ovalnom kabinetu uslediće radni ručak.

Tramp i Erdogan će razgovarati o bilateralnim vezama dve zemlje, kao i o trgovini, investicijama i odbrambenoj industriji, i o regionalnim pitanjima.

Erdogan je ranije izjavio da "veruje da će sastanak sa Trampom doprineti okončanju ratova i sukoba" u regionu Bliskog Istoka u okviru "zajedničke vizije globalnog mira, i da će dodatno ojačati saradnju" između Turske i Sjedinjenih Američkih Država.

"Ne volim one koji imaju svoje mišljenje"

Na internetu se pojavio i snimak početka sastanka Trampa i Erdogana.

- On je strog čovek. Ima svoje mišljenje. Obično ne volim ljude koji imaju svoje mišljenje. Ali on mi se uvek sviđao - rekao je Tramp za Erdogana.

Foto: EPA/TATYANA ZENKOVICH

O situaciji u Ukrajini

- Zadovoljstvo mi je što imam priliku da vas ugostim - rekao je Tramp turskom predsedniku na samom početku i dodao da bi voleo da vidi Tursku - članicu NATO-a - kako prestaje da kupuje naftu od Rusije, rekavši da je rat već koštao "milione života".

- Sramotno je to što Rusija i Putin rade. To mora da stane. On poznaje Putina kao što ja poznajem Putina. Rusija je potrošila milijarde dolara, a nije dobila praktično nikakvu teritoriju. Mislim da je vreme da se prestane, zaista mislim - rekao je Tramp.

Tramp je potom rekao da će on i Erdogan održati razgovore i da će "napraviti neke odlične trgovinske sporazume za obe zemlje".

- On poznaje Putina kao što ja poznajem Putina“, dodaje, ponavljajući često pominjanu tvrdnju da je rešio nekoliko ratova, ali da je „mislio da će ovaj biti među lakšim za rešavanje“.

Na pitanje novinara da li će Tramp poništiti ono što je nazvao "glupim odlukama" Bajdenove administracije da ne proda Patriot Turskoj, američki predsednik je odgovorio: "Razgovaraćemo o tome".

- Mislim da će biti uspešan u kupovini stvari koje želi da kupi. Njemu su potrebne određene stvari, a i meni su potrebne određene stvari - kaže Tramp o Erdoganu, misleći na avione F-35 i F-16.

O američkim sankcijama Turskoj

Novinari su pitali Trampa da li će ukinuti sankcije Turskoj, a on je rekao da bi to "moglo da se desi ako sastanak bude dobar".

Podsetimo, turski izvoz u SAD trenutno je podložan opštoj carinskoj stopi od 15% koju je Trampova administracija primenila na većinu zemalja.

Tramp: Blizu smo postizanja nekog dogovora u Gazi

Na pitanje da li se Tramp slaže sa Erdoganom po pitanju rata u Gazi, lider SAD je rekao:

- Pa, ne znam njegov stav, ne mogu da pričam o tome - rekao je on i dodao da je imao odličan sastanak sa liderima zemalja Bliskog istoka na Generalnoj skupštini UN ranije ove nedelje.

- Mislim da smo blizu postizanja neke vrste dogovora, ali Hamas mora da vrati taoce - dodao je Tramp.