Slušaj vest

Video koji je ubrzo postao viralan pokazao je jednu nesvakidašnju ali stravičnu situaciju koja se desila na otvorenom moru.

Naime, na videu koji je podeljen na Instagram stranici "grckainfo" vidi se putnica koja se zaglavila u vodenom toboganu na visini od 30 metara iznad površine mora.

Da stvar bude gora — žena je ostala zaglavljena u providnom delu vodenog tobogana, te je mogla da vidi kako stoji iznad mora, bez mogućnosti da se pomeri sa mesta.

Na snimku se vidi kako je pokušala sama da se pogura sa mesta, dok su neki primetili da je žena okrenuta prema delu tobogana koji se "penje" — te da će biti nemoguće da izađe iz njega sem sa strane na kojoj je ušla.