Ovo je zastrašujući trenutak kada su dve žene i jedno dete odneseni snažnim morskim talasima dok su pozirali za fotografisanje tokom tajfuna Ragasa.

Stravičan snimak je napravljen u distriktu Saut Horajzons u Hongkongu i prikazuje tri osobe ljudi kako oprezno odstupaju od obale dok se ogroman talas uzdiže visoko iznad njih prenosi Dejli mejl.

Kada je talas pao na njih, silovito ih je bacio na metalnu ogradu. Dok se voda povlačila, viđeni su kako se muče da ponovo ustanu

Do ovoga je došlo dok je oslabljen tajfun Ragasa u četvrtak nastavljao da se kreće ka zapadu duž južne kineske obale u pravcu Vijetnama, nakon što je prethodno poplavio ulice i domove u ekonomskoj prestonici kineske provincije Guangdong i izazvao smrtne slučajeve na Tajvanu i Filipinima ranije tokom nedelje.

U gradu Jangđijang u Guangdongu oštećeno je više od 10.000 stabala, a grane su plutale po vodi na poplavljenim ulicama. Radne ekipe su koristile bagerima da raščiste oborena stabla i oslobode blokirane puteve.

Gotovo pola miliona domaćinstava ostalo je bez struje. Više od trećine tih domova u četvrtak ujutru i dalje nije imalo električnu energiju. Ulice u gradu Džuhai pretvorile su se u reke, a spasioci su koristili gumene čamce da evakuišu zarobljene stanovnike. Voda je poplavila pojedine stanove u prizemljima starijih kvartova.

Komunikacija sa ljudima na nekim ostrvima u gradu Đangmen bila je prekinuta. Zapadno, u regionu Guangsi, škole i preduzeća su zatvoreni, a turističke aktivnosti obustavljene u pojedinim gradovima.

Više od 2 miliona ljudi je raseljeno širom Guangdonga pre dolaska supertajfuna, koji je u ponedeljak dostigao vrhunac snage sa maksimalnim stalnim vetrovima od 265 km/h i najjačim ciklonom na svetu ove godine.

Njegovi vetrovi su do danas oslabili na maksimalnih 64 km/h, a prognoze su da će se pretvoriti u običnu oluju koja će pogoditi Vijetnam i druge delove jugoistočne Azije.

Vijetnamski premijer Fam Min Čin naredio je vladinim ministarstvima i lokalnim vlastima da zaštite infrastrukturu poput brana i bolnica, obezbede ribarske brodove i priobalne objekte i pripreme evakuaciju i operacije potrage i spasavanja. Neki letovi su otkazani ili reprogramirani, a radnici su orezivali drveće kako bi izbegli opasnosti od vetra u severnom delu zemlje.

Na Tajvanu, vlasti su u četvrtak revidirale broj žrtava sa 17 na 14 zbog duplih evidencija. Na Filipinima je u Ragasi poginulo najmanje 11 ljudi, uključujući sedam ribara koji su se udavili u ponedeljak kada se njihov čamac prevrnuo u severnoj provinciji Kagajan. Dva ribara se vode kao nestala.