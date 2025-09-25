Slušaj vest

U Moskvi je danas pronađeno telo muškarca za koga se pretpostavlja da je identifikovan kao Aleksandar Fedotov, bivši predsednik Komiteta za razvoj transportne infrastrukture, potvrdilo je više izvora za sajt Fontanka.

Telo je pronađeno ispod prozora hotela u Šeremetjevu, gde je Fedotov verovatno boravio u sobi na jednom od viših spratova, a prema izvorima, smrt je nastupila dan ranije.

Aleksandar Fedotov je diplomirao na Vojno-transportnom univerzitetu Ruskih železničkih trupa i penzionisao se u činu kapetana.

Radio je u Direkciji za transportnu izgradnju i u Sevzapupravtodoru, 2022. godine imenovan je za zamenika šefa Komiteta za transportnu infrastrukturu (KRTI ), a ubrzo je postao predsednik tog tela.

U vreme kada je Fedotov bio na funkciji, komitet, koji je ranije bio pod nadzorom viceguvernera Nikolaja Linčenka, više nije bio odgovoran za izgradnju metroa u Sankt Peterburgu, što je prešlo u nadležnost Odbora za građevinarstvo.

U aprilu 2024. godine, Fedotov je na svoj zahtev napustio mesto šefa Komiteta za industrijski razvoj i infrastrukturu.

Viši zvaničnik Boris Avakjan, koji je u utorak pobegao sa suda u Sankt Peterburgu, pronađen je juče mrtav u zgradi konzulata Jermenije.

Boris Avakjan Foto: Printscreen/X

- Prema preliminarnim podacima, Avakjan je izvršio samoubistvo u zgradi konzulata - rekao je sagovornik agencije.

Pre samo pet dana, tačnije 20. septembra, na periferiji Moskve pronađeno je telo Aleksandra Tjunina (50), generalnog direktora kompanije NPK Himprominžiniring, koja je bila filijala državnog nuklearnog giganta Rosatom. Tjuning je 20. visoki ruski funkcioner koji je preminuo pod misterioznim okolnostima.