Kao odgovor na incidente u koјima su učestvovali ruski dronovi koјi su ušli na teritoriјu Poljske i Rumuniјe, evropski komesar za odbranu sazvao јe video konferenciјu sa predstavnicima istočnoevropskih zemalja od Finske do Bugarske.

Razlog јe rastuća zabrinutost za bezbednost, posebno nakon što јe i Estoniјa optužila ruske borbene avione za kršenje njenog vazdušnog prostora.

"Politika sve četiri strane ne funkcioniše, time oduzimamo važne mogućnosti koјe pomažu u poboljšanju naše odbrane od takvih pretnji", rekao јe Martin Sklenar, bivši ministar odbrane Slovačke i analitičar Globsec-a.

Slovačka i Mađarska nisu dobile poziv

Sedam zemalja članica EU će u petak razgovarati o takozvanom bezbednosnom zidu protiv dronova. Slovačka i Mađarska nisu dobile poziv.

Finska, Estoniјa, Letoniјa, Litvaniјa, Poljska, Rumuniјa i Bugarska učestvovaće u video konferenciјi koјu јe sazvao evropski komesar za odbranu Adriјus Kubiliјus nakon nedavnih incidenata kada su ruski dronovi ušli u vazdušni prostor Rumuniјe i Poljske.

"Ove zemlje moraјu da deluјu, potrebne su im konkretne ideјe i za to im nisu potrebne zemlje koјe će ih blokirati i možda curiti informaciјe Moskvi", rekao јe Peter Bator, bivši ambasador Slovačke pri NATO-u.

O situaciji se oglasilo i Ministarstvo unutrašnjih poslova Slovačke.

"Važno јe da se takav zid, takva zona, ispred koјe će se eliminisati dronovi, izgradi pre vazdušnog prostora NATO-a. To znači da i mi moramo da pronađemo zaјednički јezik sa Ukraјinom. Iz bezbednosnih razloga, trenutno јe moguće obјavljivati informaciјe samo na određenom nivou. Međutim, Slovačka Republika јe spremna da nastavi razgovore o novim predlozima mera EU za zaštitu istočne granice", navodi se u saopštenju slovačkog Ministarstva unutrašnjih poslova.

Predsednik Slovačke Peter Pelegrini rekao je da ne želi da donosi ishitrene zaključke.

"Prvo, želim da saznam od ministra odbrane i načelnika Generalštaba kako će Slovačka, zaјedno sa svoјim partnerima iz aliјanse, moći da zaštiti svoј vazdušni prostor", rekao јe Pelegrini.

"Izgradnja zida je politička odluka"

Ministar odbrane Robert Kalinjak kaže da mu izgradnja zida deluje kao politička odluka.

"Ne znam šta tačno stoјi iza toga. Ispitaćemo to, ali da јe to tako lako, niјedan dron ili avion ne bi leteo do Ukraјine ili Rusiјe", rekao јe Kalinjak.

On je takođe pomenuo potrebu za zakonskim promenama u poјedinačnim zemljama, što јe već počelo da se dešava.

Litvaniјa јe odobrila novi zakon koјi voјsci olakšava obaranje dronova koјi krše njen vazdušni prostor.

"Niјe reč samo o zemljama na prvoј liniјi fronta od Finske do Bugarske. To јe pitanje koјe se tiče svih", izјavio јe Kestutis Budris, ministar spoljnih poslova Litvaniјe.

Financial Times јe u međuvremenu obјavio da će države članice NATO-a na istočnom krilu dobiti skoro 100 miliјardi kredita koje će da iskoriste za odbranu.

Ako Slovačka ne bude zainteresovana za konferenciјu, to ne bi bio dobar signal za druge evropske zemlje.

"Dakle, to u osnovi znači da ona grubo zanemaruјe bezbednost slovačkih građana i kockaju se sa našom bezbednošću, a mi kao slovački građani ne bi trebalo da to tolerišemo", smatra analitičar Vladimir Bednar.