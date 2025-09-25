NOVA DRAMA NAD BALTIKOM: Mađarski lovci presreli PET ruskih ratnih aviona!
Dva lovca Gripen mađarskog ratnog vazduhoplovstva presrela su pet ruskih borbenih aviona iznad Baltičkog mora tokom vazdušne patrole NATO, saopštila je Komanda ratnog vazduhoplovstva NATO.
"Dva mađarska lovca Gripen, tokom NATO vazdušne patrole iznad Baltika, poletela su iz baze Šauljaj u Litvaniji kao odgovor na let ruskih Su-30, Su-35 i tri MiG-31 blizu letonskog vazdušnog prostora", navodi se u saopštenju objavljenom na platformi X.
Naglašava se da je Mađarska pokazala "posvećenost Alijansi u odbrani baltičkih država i istočnog krila".
Generalni sekretar NATO Mark Rute izjavio je ranije da će se u svakom slučaju povrede vazdušnog prostora pažljivo proceniti stvarna pretnja članicama Alijanse, a odluke o reagovanju donositi pojedinačno.
Kurir.rs/Agencije