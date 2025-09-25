IZRAEL ŽESTOKO UZVRATIO JEMENU: Napad izveden dok je vođa Huta držao govor, ubijeno desetine ljudi (VIDEO)
Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je danas da je vojska te zemlja izvela "moćne" napade po Sani, glavnom gradu Jemena i pogodila brojne ciljeve pobunjeničke grupe Huti.
"Odbrambene snage Izraela napale su nekoliko vojnih kampova, uključujući kamp generalštaba Huta, eliminisale desetine hutskih terorističkih operativaca i uništile zalihe bespilotnih letelica i oružja", naveo je Kac, prenosi Tajms of Izrael.
Napade je samostalno izvelo izraelsko ratno vazduhoplovstvo, iako je prvobitno javljeno da je učestvovala i mornarica.
Udari su se dogodili u vreme dok je vođa Huta Abdul-Malik el-Huti držao nedeljni govor.
Ovi napadi, podseća Tajms of Izrael, dolaze nakon ponovljenih napada Huta na Izrael, uključujući i dron koji je juče pogodio Eilat, kada je ranjeno oko 20 ljudi, od kojih su dve osobe zadobile teške povrede.
Kurir.rs/Tajms of Izrael