Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je danas da je vojska te zemlja izvela "moćne" napade po Sani, glavnom gradu Jemena i pogodila brojne ciljeve pobunjeničke grupe Huti.

"Odbrambene snage Izraela napale su nekoliko vojnih kampova, uključujući kamp generalštaba Huta, eliminisale desetine hutskih terorističkih operativaca i uništile zalihe bespilotnih letelica i oružja", naveo je Kac, prenosi Tajms of Izrael.

Napade je samostalno izvelo izraelsko ratno vazduhoplovstvo, iako je prvobitno javljeno da je učestvovala i mornarica.

Udari su se dogodili u vreme dok je vođa Huta Abdul-Malik el-Huti držao nedeljni govor.

Ovi napadi, podseća Tajms of Izrael, dolaze nakon ponovljenih napada Huta na Izrael, uključujući i dron koji je juče pogodio Eilat, kada je ranjeno oko 20 ljudi, od kojih su dve osobe zadobile teške povrede.

Kurir.rs/Tajms of Izrael

