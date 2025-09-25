Slušaj vest

Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je da je najnoviji ruski hipersonični balistički raketni sistem, Orešnik, već na putu ka raspoređivanju u Belorusiji, objavila je državna novinska agencija BELTA.

Na pitanje novinara u Moskvi da li je sistem već stigao, Lukašenko je odgovorio: "Već je na putu. Sve će biti u redu".

Prethodno je najavio da će Orešnik biti raspoređen u Belorusiji do kraja godine, u skladu sa sporazumom postignutim sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Volgogradu.

"Do kraja godine, ovo oružje će biti raspoređeno u Belorusiji. Orešnik će biti na beloruskom tlu", rekao je Lukašenko u govoru 1. jula povodom Dana nezavisnosti Belorusije.

Foto: YouTube/ New Horizon TV

On je opisao ovaj potez kao korak ka jačanju nacionalne bezbednosti, zaštiti suvereniteta i odvraćanju spoljnih pretnji.

Ranije ovog meseca, belorusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske i beloruske snage vežbale planiranje upotrebe nestrateškog nuklearnog oružja i raspoređivanje sistema Orešnik tokom zajedničkih vežbi Zapad-2025.

Raketni sistem Orešnik, sposoban da nosi nuklearne ili konvencionalne bojeve glave, ima domet od 5.500 kilometara i može da pogodi ciljeve brzinom od 12.300 km/h.

Njegovo prvo eksperimentalno borbeno lansiranje izvršeno je u novembru 2024. godine.