Američki predsednik Donald Tramp predstavio je arapskim i muslimanskim liderima novi plan za Gazu koji poziva na trajni prekid vatre, oslobađanje svih talaca i raspoređivanje međunarodnih snaga za stabilizaciju u opkoljenoj teritoriji.

Plan, koji je predstavljen na sastanku na marginama Generalne skupštine UN ove nedelje, nadovezuje se na poslednji predlog o prekidu vatre koji je izneo izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof, prenosi Fajnenšel tajms (FT).

On uključuje detalje o tome ko bi upravljao i obezbeđivao enklavu nakon završetka sukoba, a međunarodno nadzorno telo bi nadgledalo Palestinski komitet koji bi upravljao Gazom u prelaznom periodu, prema izvorima upoznatim sa planom.

Izraelske snage bi se ponovo rasporedile na pozicije koje su držale tokom privremenog prekida vatre između januara i marta i potpuno bi se povukle iz Pojasa Gaze kada se rasporede stabilizacione snage, rekli su izvori.

Hamas ne bi imao nikakvu ulogu u upravljanju. Plan takođe predviđa da neće biti prisilnog raseljavanja stanovnika Gaze.

Glavni bezbednosni element plana oslanjao bi se na stabilizacione snage, a očekuje se da će arapske i muslimanske države obezbediti te snage, navodi FT.

Prema predlozima, plan ima za cilj postizanje trajnog prekida neprijateljstava između Izraela i Hamasa i puštanju svih talaca, uključujući oko 20 onih za koje se veruje da su još uvek živi, u grupnom oslobađanju na početku sprovođenja plana.

Uloga Palestinske uprave (PA) koja upravlja delovima Zapadne obale, imala bi ulogu u upravljanju Gazom, ali arapski i muslimanski lideri insistiraju na tome da PA ima veću ulogu u post-konfliktnoj administraciji Gaze.

Vitkof je u sredu rekao da su SAD predstavile arapskim i muslimanskim liderima "ono što nazivamo Trampovim planom od 21 tačke za mir na Bliskom istoku i u Gazi".

"Mislim da uvažava zabrinutost Izraela, a takođe i zabrinutost svih suseda u regionu. Nadamo se i, mogao bih reći, čak smo uvereni da ćemo u narednim danima moći da objavimo neku vrstu napretka", rekao je Vitkof na samitu Konkordija u Njujorku.

Uloga Palestinske uprave bila je predmet sporova jer je izraelski premijer Benjamin Netanjahu, nekoliko puta izjavio da neće sarađivati sa PA ili dozvoliti njeno učešće u upravljanju Gazom.