Danska je danas saopštila da je slanje dronova koji su leteli iznad njenih aerodroma delo profesionalaca, ali nema dokaza o učešću Rusije, pošto su zbog preleta bespilotnih letelica ove nedelje bili zatvarani aerodromi u Kopenhagenu i Olborgu.

Ministar odbrane Troels Lund Poulsen rekao je na konferenciji za novinare da je taj „hibridni napad“ bio deo „sistematske operacije“, ali je istakao da su dronovi lansirani lokalno, prenosi BBC.

Dodao je da nema dokaza koji ukazuju na to da Rusija stoji iza upada, a ruska ambasada u Kopenhagenu je negirala „apsurdne spekulacije“ o njenoj umešanosti.

Foto: Shutterstock

Incidente je opisala kao „inscenirane provokacije“, koje će biti iskorišćene „kao izgovor za dalju eskalaciju tenzija“ zbog rata u Ukrajini.

Estonija i Poljska su prošle nedelje zatražile konsultacije sa drugim članicama NATO, nakon što je oko 20 ruskih dronova prešlo granicu Poljske, a ruski avioni MiG31 ušli u estonski vazdušni prostor u odvojenom incidentu. Rumunija je, takođe, saopštila da je ruski dron narušio njen vazdušni prostor.

Rusija je negirala da je povredila vazdušni prostor Estonije, dok je za ulazak dronova u Poljsku navela da je bio slučajan.

Sumnjivi dronovi su takođe viđeni iznad Nemačke i Švedske. Za sve se sumnja da su deo indirektne agresije Rusije na države NATO koje podržavaju Ukrajinu, ali za sada za to nema nijednog dokaza.