Ukrajinska vojna obaveštajna služba (HUR) uništila je dva ruska transportna aviona Antonov (An-26) i dve radarske stanice u napadu dronom na Krim, prenosi Kijev independent.

Kako je HUR saopštio u četvrtak, napad je deo napora za uništavanje vredne ruske vojne infrastrukture na poluostrvu. Navode da su zapalili avione, uništili ruski radar za nadzor površine i obalsku radarsku stanicu MR-10M1 Mys M1.

An-26 je avion iz sovjetskog doba i koristi se za prevoz na kraćim ili srednjim udaljenostima. U stanju je da preveze do 40 vojnika ili 5,5 tona tereta. Radarska stanica predstavlja obalski odbrambeni sistem koji pruža rano upozorenje i prati ciljeve na površini mora.

- Kako dobro gore transportni avioni An-26 Moskovljana – pogledajte video - napisao je HUR u objavi na društvenim mrežama.

"Unapred smišljen teroristički napad na civilne mete"

Krim je ostao je ključna meta ukrajinskih napada, a poslednjih nedelja pojačane su operacije protiv aerodroma, radarskih stanica i druge vojne infrastrukture na poluostrvu.

Pre četiri dana, u napadu ukrajinskih dronova na Krim, poginule su dve osobe, a 15 je povređeno, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Kako su naveli - u turističkom području Krima, gde nema vojnih ciljeva, ukrajinske oružane snage izvele su teroristički napad koristeći jurišne dronove opremljene visokoeksplozivnim punjenjem.

Kao rezultat ovog terorističkog napada, prema preliminarnim informacijama, poginula su dva civila, a 15 osoba je povređeno, prenosi Rojters.

Ministarstvo je incident opisalo kao - unapred smišljen teroristički napad na civilne mete - a proruski kanali masovno su objavljivali snimke uništene škole.

Rojters nije mogao da potvrdi ove navode.