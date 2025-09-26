Slušaj vest

Ukrajinska vojna obaveštajna služba (HUR) uništila je dva ruska transportna aviona Antonov (An-26) i dve radarske stanice u napadu dronom na Krim, prenosi Kijev independent.

Kako je HUR saopštio u četvrtak, napad je deo napora za uništavanje vredne ruske vojne infrastrukture na poluostrvu. Navode da su zapalili avione, uništili ruski radar za nadzor površine i obalsku radarsku stanicu MR-10M1 Mys M1.

An-26 je avion iz sovjetskog doba i koristi se za prevoz na kraćim ili srednjim udaljenostima. U stanju je da preveze do 40 vojnika ili 5,5 tona tereta. Radarska stanica predstavlja obalski odbrambeni sistem koji pruža rano upozorenje i prati ciljeve na površini mora.

- Kako dobro gore transportni avioni An-26 Moskovljana – pogledajte video - napisao je HUR u objavi na društvenim mrežama.

"Unapred smišljen teroristički napad na civilne mete"

Krim je ostao je ključna meta ukrajinskih napada, a poslednjih nedelja pojačane su operacije protiv aerodroma, radarskih stanica i druge vojne infrastrukture na poluostrvu.

Pre četiri dana, u napadu ukrajinskih dronova na Krim, poginule su dve osobe, a 15 je povređeno, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Kako su naveli - u turističkom području Krima, gde nema vojnih ciljeva, ukrajinske oružane snage izvele su teroristički napad koristeći jurišne dronove opremljene visokoeksplozivnim punjenjem.

Kao rezultat ovog terorističkog napada, prema preliminarnim informacijama, poginula su dva civila, a 15 osoba je povređeno, prenosi Rojters.

Ministarstvo je incident opisalo kao - unapred smišljen teroristički napad na civilne mete - a proruski kanali masovno su objavljivali snimke uništene škole.

Rojters nije mogao da potvrdi ove navode.

Kurir.rs/Kijev independent/Agencije

Ne propustitePlanetaNESTALI TAJNI RUSKI DOKUMENTI: Ukrajinski hakeri izvršili sajber napad na Krim! UNIŠTENI SVI PODACI!
krim.jpg
PlanetaZAHAROVA UPOZORILA VAŠINGTON I LONDON: Uslediće ruska odmazda ako napadnete Krim
46546546.jpg
PlanetaU TOKU ŽESTOK NAPAD NA KRIM, EKSPLOZIJE ŠIROM POLUOSTRVA: Pogođena i baza RUSKIH MARINACA? Na meti aerodromi i vojni objekti
mixcollage24mar20241200am9934.jpg
PlanetaUKRAJINSKI GENERAL PRETI PUTINU: "TO JE SAMO POČETAK!" Otkrio šta Ruse čeka na ratištu u 2024. godini
shutterstock-2212159215.jpg
PlanetaPOJAČANI UKRAJINSKI NAPADI NA KRIM I JUG RUSIJE: Ruske snage presrele 36 bespilotnih letelica
dron-iran.jpg
PlanetaUKRAJINA NAJAVILA RAZORNE NAPADE PO KRIMU: Čekaju se američke balističke rakete dometa do 300 kilometara!
raketa.jpg
PlanetaVELIKI UKRAJINSKI NAPAD NA SEVASTOPOLJ: Simultani udar krstarećim raketama i pomorskim dronovima, pogođeni brodovi ruske flote
sevastopolj-napad-ukrajina-rat-u-ukrajini.jpg