Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da neće dozvoliti Izraelu da anektira Zapadnu obalu, odbacujući pozive nekih krajnje desničarskih izraelskih političara da se proširi suverenitet nad tim područjem.

Tramp je govorio o toj temi posle, kako je rekao, telefonskog razgovora sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom o rešavanju sukoba u Pojasu Gaze.

„Neću dozvoliti Izraelu da anektira Zapadnu obalu. Ne, neću to dozvoliti. To se neće dogoditi“, rekao je američki predsednik novinarima u Ovalnom kabinetu.

Foto: EPA/ Michael Reynolds

Pritisak na Netanjahua dolazi od dela njegove desničarske alijanse koji se zalaže za formalno uvođenje izraelskog suvereniteta i aneksiju Zapadne obale, potez koji je izazvao zabrinutost među arapskim liderima.

Neki od ovih lidera sastali su se sa Trampom u utorak na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku.

„Dosta je bilo. Vreme je da se to zaustavi“, rekao je Tramp, pozivajući na okončanje daljih teritorijalnih promena.

Zapadnu obalu je Izrael osvojio u ratu 1967. godine i Palestinci je dugo polažu pravom kao deo buduće države, zajedno sa Istočnim Jerusalimom i Pojasom Gaze.

Područje Zapadne obale i Istočnog Jerusalima dom je za oko 2,7 miliona Palestinaca i približno 700.000 izraelskih doseljenika, ali većina zemalja sveta ne priznaje ova ilegalna izraelska naselja.