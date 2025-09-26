Slušaj vest

Kineski premijer Li Ćijang u četvrtak je rekao da gledajući u budućnost, Kina i Sjedinjene Države moraju da pronađu pravi način da se slažu u novoj eri.

Li je to poručio tokom sastanka sa prijateljskim organizacijama u Sjedinjenim Državama, uključujući predstavnike Američko-kineskog poslovnog saveta, Nacionalnog komiteta za odnose SAD-a i Kine, Američke privredne komore i Saveta za spoljne odnose, kao i naučnike i poslovne lidere, na marginama opšte debate 80. sednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

“Odnosi Kine i SAD su najvažniji bilateralni odnosi na svetu”, rekao je Li, te dodao da dve zemlje mogu i treba da budu partneri i prijatelji.

“Osvrćući se na istoriju, prijateljska razmena između Kine i Sjedinjenih Država bila je glavna tema i opšti trend. Kao što je istakao kineski predsednik Si Đinping, široki Tihi okean je dovoljno prostran da obuhvati i Kinu i Sjedinjene Države, kao i druge zemlje. Kao dve glavne zemlje sveta, Kina i Sjedinjene Države trebalo bi da se poštuju, koegzistiraju u miru, teže obostrano korisnoj saradnji i postižu zajednički prosperitet kroz obostrani uspeh. Ekonomski i trgovinski odnosi su važna komponenta bilateralnih veza”, zaključio je Li.