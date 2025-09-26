Slušaj vest

Džejms Komi, bivši direktor američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) optužen je za ometanje pravde i davanje lažne izjave Kongresu.

Skaj njuz podseća da je Komi otpušten nekoliko meseci nakon početka prvog predsedničkog mandata Donalda Trampa, usred istrage o ruskom mešanju u izbore u SAD 2016. godine.

Njegov kolega Robert Miler, bivši šef FBI, preuzeo je istragu tokom koje su pronađeni brojni kontakti između Trampove kampanje iz 2016. godine i ruskih zvaničnika, ali je zaključeno da nema dovoljno dokaza za utvrđivanje kriminalne zavere.

Tramp i njegove pristalice nazvali su istragu "prevarom" i "lovom na veštice" čiji je cilj potkopavanje rada prve Trampove administracije, uprkos nekoliko vladinih izveštaja koji pokazuju da se Moskva mešala u izbore na strabi republikanske kampanje.

Ove dve optužbe protiv Komija dolaze nekoliko dana nakon što je Tramp naizgled prekorio državnu tužiteljku Pem Bondi što nije dovoljno brzo podigla krivične prijave protiv Komija i drugih osoba koje vidi kao svoje političke neprijatelje.

- Ne možemo više da odlažemo, to ubija naš ugled i kredibilitet. PRAVDA MORA BITI ZADOVOLJENA, SADA!!! - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Trut soušal, pozivajući se na činjenicu da je i sam više puta bio optužen i bio u postupku impičmenta, pri čemu opoziv predsednika ni u jednom od dva pokušaja opoziva nije uspeo.

Bondi se oglasila saopštenjem nakon objavljivanja optužnice protiv Komija.

- Niko nije iznad zakona. Današnja optužnica odražava posvećenost ovog Ministarstva pravde da one koji zloupotrebljavaju položaje moći pozove na odgovornost zbog obmanjivanja američkog naroda - navela je Bondi.

Tramp je proslavio podizanje optužnice poručivši u postu "PRAVDA U AMERICI".

On je u objavi dodao da je Komija "Velika porota optužila po dve tačke optužnice za različita nezakonita i nelegalna dela".

Komi je u saopštenju izneo tvrdnju da je nevin.

- Moja porodica i ja godinama znamo da postoji cena suprotstavljanja Donaldu Trampu, ali ne možemo da zamislimo da živimo na bilo koji drugi način. Nećemo živeti život na kolenima, a ni vi ne bi trebalo. Neko koga jako volim nedavno je rekao da je strah oruđe tiranina i u pravu je. Ali ja se ne plašim i nadam se da se ni vi ne plašite - poručio je bivši direktor FBI.

On je dodao da mu je "srce slomljeno zbog Ministarstva pravde".

- Ali imam veliko poverenje u federalni pravosudni sistem i nevin sam, zato hajde da održimo suđenje i sačuvamo veru - zaključio je Komi.

Nakon što je otpušten, Komi je postao istaknuti kritičar predsednika Trampa, nazivajući ga "moralno nepodobnim" za obavljanje te funkcije.

Krivični postupak protiv Komija, koji je bio na čelu FBI od 2013. do 2017. godine, ne tiče se same suštine istrage o Rusiji.

On je optužen da je lagao Kongresu 2020. godine kada je rekao da nikada nije ovlastio bilo koga da služi kao anonimni izvor novinaru u vezi s istragom.

Interni nadzorni organ Ministarstva pravde SAD pronašao je dokaze o brojnim greškama, ali ne i o političkoj pristrasnosti u vezi sa otvaranjem istrage FBI o ruskom mešanju u izbore.