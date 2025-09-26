OBRAĆANJE NA SASTANKU MINISTARA SPOLJNIH POSLOVA G20 U NJUJORKU NA MARGINAMA 80. ZASEDANJA GENERALNE SKUPŠTINE UN

NATO i Evropska unija su objavili pravi rat Rusiji preko Ukrajine i već direktno učestvuju u njemu, izjavio je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov na sastanku ministara spoljnih poslova G20 u Njujorku.

On je istakao da je odbijanje poštovanja principa Povelje UN "manifestacija neokolonijalnih ambicija, što dovodi do povećane globalne nestabilnosti i rađa regionalne sukobe“.

Sastanak šefova diplomatija SAD i Rusije Marka Rubija i Sergeja Lavrova u Njujorku Foto: RUSSIAN FOREIGN MINISTRY PRESS S/RUSSIAN FOREIGN MINISTRY PRESS S

"Jasan primer je kriza u Ukrajini, koju je izazvao kolektivni Zapad, preko koje NATO i Evropska unija žele da objave, zapravo su već objavili rat mojoj zemlji i direktno učestvuju u njemu“, rekao je Lavrov na skupu koji se održava na marginama 80. zasedanja Generalne skupštine UN, prenosi Tas.

"Eskalacija na Bliskom istoku traje, neviđena humanitarna katastrofa u Pojasu Gaze već je odnela živote više od 65.000 ljudi, a neki zvaničnici UN koji rade na Bliskom istoku kažu da postoje procene da je broj žrtava deset puta veći. Nijedan od suseda Izraela ne može da se oseća bezbedno, to vidimo svakog dana“, kazao je Lavrov.

On je podsetio da se sastanak ministara spoljnih poslova Grupe 20 održava u godini "dve epohalne godišnjice“.

„Pre 80 godina, uz ključnu ulogu Sovjetskog Saveza, nemački nacizam i japanski militarizam su zgaženi, a Kina je dala poseban doprinos toj pobedi koja je omogućila osnivanje Ujedinjenih nacija, koje su osnivači pozvali da "spasi buduće generacije od pošasti rata“ i da "promovišu društveni napredak“, naveo je Lavrov.

On je dodao da je "oslanjanje na principe sadržane u Povelji UN, u njihovoj celini i međusobnoj povezanosti, ključ mirnog, progresivnog razvoja svih država bez izuzetka – i velikih i malih“.