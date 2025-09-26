Slušaj vest

Često intrigantan, nepredvidiv, za neke realan i borac za istinu, za druge teoretičar zavera ili simpatičan loš momak, svakako Donald Tramp je konstantno u žiži svetske javnosti zbog svojih, često, šokantnih izjava.

Ovaj put, otkrio je svoj jelovnik i to je ono što je nas zainteresovalo. Dakle, kaže da najviše voli da jede biftek, da često preskače doručak, za večeru najčešće jede slaninu i jaja, a dnevno unosi oko četiri litre dijetalne koka- kole.

1/12 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp sa suprugom Melanijom stigao u posetu Velikoj Britaniji Foto: Alastair Grant/AP, News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia

Ova izjava lidera SAD izazvala je brojne polemike, a za jutarnji program Kurir televizije o ovakvom načinu ishrane pričao je Miljko Ristić, kardiolog.

Izbegavanje doručka

- Donald Tramp ne doručkuje, a osnovna stvar u prirodnom funkcionisanju našeg organizma jeste redovna ishrana i fizička aktivnost. Redovno znači ne preskakanje doručka, ručka i večere, a između tih glavnih obroka da se praktikuje i lagana hrana dva puta dnevno. Takav sistem se praktikuje i u vojsci - istakao je Ristić.

Fizička aktivnost

- Ona je neophodna, a postoji pravilo koje se lako pamti, koliko godina, toliko minuta šetnje dnevno. Ukoliko se ipak odlučite za izbegavanje obroka, onda je najmudrije uskratiti večeru. Ukoliko jedete uveče, varenje opterećuje, pa se poremeti san, prisutni su momenti gušenja i otežanog disanja. To su sve osnovna pravila medicine, a možda Tramp teži ka tome da bude originalan - rekao je Ristić.

Jelovnik predsednika Amerika šokirao lekare Izvor: Kurir televizija

Kardiolog Ristić je pred kamerama Kurira odgonetnuo kada i kakav doručak bi bio najpovoljniji za prosečnog čoveka:

- Bio sam po stranim klinikama gde postoji restoran za osoblje, a vreme doručka je od osam do devet. Dakle, ne baš rano ujutru, već kada se čovek iole razbudi. Svakako da se preporučuje hranljiv, a lagan doručak, pa tu spadaju kombinacije sa kajganom ili voćnim proizvodima. Kačamak je odličan za doručak. Opet ističem da je fizička aktivnost jako važna. Čovek bi posle dobrog jela trebalo da prošeta kako bi se hranljivi sastojci iz hrane što delotvornije raspodelili gde treba.

S obzirom na to da Donald Tramp neretko posećuje UFC borbe, predsednik i vlasnik najveće svetske MMA organizaije Dejna Vajt u pojedinim intervjuima istakao je priče o lideru Amerike koje su mu bile za neverovati. Naime, on je rekao da Donald Tramp tokom višečasovnih borbi ne pije ni kap vode, već isključivo koka-kolu.

Foto: ©INPHO/Laszlo Geczo / imago sportfotodienst / Profimedia

Takođe, blizak saradnik Dejne Vajta Džo Rogan, koji trenutno drži najuticajniji podkast na svetu, imao je priliku da ugosti predsednika Donalda Trampa, pa je često isticao njegove šokantne navike po pitanju hrane i pića.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

DONALD TRAMP O RATU PROTIV EKSTREMISTA: