Slušaj vest

Javnost širom sveta prati neobične i, za mnoge, ponižavajuće teorije zavere u vezi sa prvom damom Brižit Makron, koje su od marginalnih portala i medija dospele sve do američkih jutjub kanala, a sada se raspliću čak i na sudu.

Dok Makronovi spremaju dokaze kojima žele da stave tačku na tvrdnje da je prva dama Francuske rođena kao muško, u novoj bizarnoj tiradi protiv supruge francuskog predsednika, kontroverzna jutjuberka Kendas Ovens, koju je Brižit Makron tužila zbog tvrdnji da je rođena kao muškarac, najavila je da sada dolazi po zdravstveni karton prve dame Francuske.

1/10 Vidi galeriju Emanuel i Brižit Makron Foto: Zabulon Laurent/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Laurent VU / Sipa Press / Profimedia, Michael Baucher / imago sportfotodienst / Profimedia

Kako ovakvi skandali utiču na ugled samog predsedničkog para, za jutarnji program Kurir televizije pričao je novinar iz Pariza Saša Pešić.

Uticaj na političku scenu

Pešić je odgonetnuo kako reaguje tamošnja javnost na vest da prva dama uopšte mora da se bavi ovakvim dokazivanjem:

- Mediji i javnost koji ocenjuju celokupno političko delovanje Emanuela Makrona zaštitnički reaguju prema prvoj dami Francuske. Oni smatraju da je ovo besmislena teorija zavere i da je ovo ponižavajuća okolnost za predsednički par, ali i celu zemlju jer prva dama mora da dokazuje svoju biološku stvarnost. Neki navode da je ovo toksična kultura društvenih mreža i gde digitalne sfere uzimaju primat nad stvarnim informacijama. Mediji smatraju da ovakve tvrdnje mogu dodatno narušiti ugled Francuske, kao i njihovog predsednika.

SUDSKI POSTUPAK

Velika je zabrinutost zbog američkog pravnog sistema jer bi ovo u Francuskoj bilo odmah osuđeno kao kleveta, ali u SAD postoji tzv. sloboda govora i samim tim postupak može bude duži i komplikovaniji, pa samim tim izaziva jake medijske reakcije. Ovo je zaista mučan proces za predsednički par, oni će morati da iznose privatne i medicinske informacije u javnost, a to je nečuveno za bilo koji politički vrh.

O tome koliko političari drže do privatnih informacija govori i praksa predsednika Rusije koji svuda za sobom nosi klozet kako niko ne bi imao pristup njegovom zdravstvenom stanju.

Odlazak na američki sud

- Njihova odluka da idu na američki sud pokazuje da žele da naprave primer i obeshrabre širenje ili ponovne pokušaje, kako oni kažu teorija zavere. Ovo sigurno ima velike posledice u Francuskoj i svetu, veliki broj analitičara upozorava da je ovo širenje fenomena amerikanizacije gde se teorije zavere koriste za šire narodne mase, ali postoji i strah da bi ovaj slučaj mogao da skrnavi autoritet predsednika Makrona. Makronu ovo ne treba jer svakako trpi veliki pad popularnosti i zbog drugih političkih dešavanja.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

DA LI MAKRON PREZIRE SVOJU ŽENU: