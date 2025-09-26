ZATVOREN AERODROM, OTKAZANI LETOVI! Nove uzbune u Danskoj, oglasili se i Rusi! (FOTO)
Servis za praćenje letova "Flajtradar24" saopštio je da su rano jutros zabeleženi novi izveštaji o viđenju dronova u danskom gradu Olborgu.
Avion na letu KL1289 se vratio u Amsterdam, dok je let SK1225 iz Kopenhagena otkazan, naveo je "FlajtRadar24" na mreži "X".
Policija je sinoć u 23.40 časova zatvorila vazdušni prostor iznad aerodroma Olborg zbog sumnje na prisustvo dronova, ali nije mogla da potvrdi da su oni viđeni.
Vazdušni prostor je ponovo otvoren jutros u 00.35 časova.
Ovo je druga noć zaredom da je vazdušni prostor aerodroma u Danskoj zatvoren zbog aktivnosti dronova - isto se dogodilo i u sredu uveče.
Podsetimo, Rusija je negirala umešanost u prethodno nadletanje dronova iznad tri civilna i jednog vojnog aerodroma u Danskoj, saopštila je njena ambasada u Kopenhagenu na društvenim mrežama.
"Očigledno je da incidenti koji se odnose na naznačene poremećaje na danskim aerodromima predstavljaju organizovanu provokaciju", navela je Ambasada.
(Kurir.rs/Reuters)