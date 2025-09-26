Slušaj vest

Najdžel Faradž, lider stranke Reformišimo Ujedinjeno Kraljevstvo (bivše Bregzit partije), na putu je da postane novi britanski premijer.

Skaj njuz navodi da tako deluje na osnovu ankete koju je sproveo Jugov, a koja otkriva razmere implozije, odnosno unutrašnjeg urušavanja u redovima do prošlog leta vladajuće Konzervativne partije.

Prema rezultatima istraživanja javnog mnjenja, zasnovanog na uzorku od 13.000 ljudi čiji su odgovori prikupljani tokom poslednje tri nedelje, kada bi se izbori održali već sutra njihov ishod ne bi doneo parlamentarnu većinu nijednoj stranci, ali bi Reformišimo UK osvojila 311 od 650 poslaničkih mesta.

To je 15 mesta manje od proste većine od 326 poslanika.

To u praksi ipak znači da, kada se u broj poslanika uračunaju predsednik parlamenta i odsutni predstavnici irskih nacionalista iz Šin Fejna, bilo bi gotovo nemoguće da bilo kome osim Faraža, koji je 2023. učestvovao u rijaliti šou programu u kojem je gurao glavu među zmije, da obezbedi najbrojniju poslaničku podršku i tako postane premijer.

Britanska televizija navodi da je stranka Reformišimo UK je poboljšala poziciju ovom anketom u odnosu na prethodno istraživanje Jugova u junu, kada je toj partiji nedostajalo 55 mesta za većinu.

Anketa ukazuje da će stranka Faraža, koji je blizak američkom predsedniku Donaldu Trampu od njegovog prvog mandata, dobiti novih 306 poslanika, u odnosu na trenutnih pet predstavnika u parlamentu, što bi bio najveći skok u broju poslaničkih mesta na bilo kojim izborima u britanskoj istoriji.

Prema podacima Jugova, trenutno vladajućim laburistima premijera Kira Starmera pripalo bi 144 poslanika, Liberalnim demokratama 78, konzervativcima 45, Škotskoj nacionalnoj partiji 37 i Zelenima sedam, dok bi Plejd ima šest mesta u parlamentu, a tri bi osvojili nezavisni levičarski kandidati.

Nešto više od godinu dana nakon što je Starmer ubedljivo pobedio na izborima održanim u julu 2024, ovaj rezultat bi doveo do toga da Laburistička partija izgubi oko dve trećine od 411 poslaničkih mesta koja sada drži.

Ovo je znatno gore od rezultata te stranke iz 2019. pod bivšim liderom Džeremijem Korbinom kada je stranka osvojila 202 mesta, najniži broj poslanika od 1931. godine.