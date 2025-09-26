Slušaj vest

Karla Bruni (57), bivši top model i kantautorka, supruga nekadašnjeg francuskog predsednika Nikola Sarkozija (70), stala je uz svog muža nakon što je on osuđen na pet godina zatvora zbog zavere povezane sa Libijom.

„Ljubav je odgovor“, napisala je Bruni na Instagramu uz hešteg „mržnja neće pobediti“. Presuda je bila stroža nego što se očekivalo, a ujedno i prva takva u modernoj francuskoj političkoj istoriji. Sarkozi, koji je vodio Francusku od 2007. do 2012. godine, biće prvi bivši predsednik koji će morati da služi zatvorsku kaznu, čak i ako se žalba na presudu prihvati - a već je najavio da će se žaliti.

Bruni je bila uz njega, dok je Sarkozi nakon izricanja presude izjavio: „Ako baš žele da spavam u zatvoru, spavaću u zatvoru - ali uzdignute glave.“

Dok su koračali prema automobilu koji ih je odvozio u njihovu rezidenciju u otmenom pariskom 16. arondismanu, Bruni je na trenutak izgubila živce i istrgla crvenu navlaku sa mikrofona istraživačkog portala Mediapart, a zatim je bacila na pod.

Istraga protiv Sarkozija pokrenuta je još 2013. godine, nakon što je Mediapart objavio navodni dokument libijske obaveštajne službe iz decembra 2006, u kojem se pominjao dogovor sa tadašnjim libijskim vođom Muamerom Gadafijem o finansiranju Sarkozijeve predsedničke kampanje.

Italijanka po rođenju, Bruni je u predsednički kabinet unela glamur šou-biznisa i mode - pratila je Sarkozija na državnim posetama, pozirala u crvenoj haljini na krovu Jelisejske palate, a o njemu je napisala i pesmu „Moj Rejmon“ u kojoj ga opisuje kao „pirata s kravatom“ koji se nikad ne predaje.

Iako joj je Sarkozi prvi muž, Karlu Bruni su nazivali „ukrotiteljkom muškaraca“, a iza sebe ima niz ljubavnih veza sa svetskim zvezdama, među kojima su Mik Džeger i Erik Klepton.

Uprkos višegodišnjim pravnim nevoljama, Sarkozi ostaje uvažena figura i mentor mnogim političarima francuske desnice - među njima i novom francuskom premijeru Sebastijenu Lekorniju, koji je odmah nakon imenovanja ovog meseca potražio upravo Sarkozijev savet.