Mađarska vlada je na sastanku kabineta odlučila da "Antifa" označi kao terorističku organizaciju, izjavio je premijer te zemlje Viktor Orban.

Orban je za javni servis rekao da će vlada sastaviti nacionalnu listu terorističkih organizacija i preduzeti najstrože moguće mere protiv njih, ističući da država mora da bude lider u osiguravanju da sve "najavljene kriminalne namere" ne prođu nekažnjeno.

Mađarski premijer je ocenio da se život u Evropi "pogoršava" i da se "okruženje menja protiv naše volje, podstičući agresiju", što utiče i na politički diskurs.

- Uskoro će samo centralna Evropa, a uglavnom Mađarska, biti smatrana ostrvom mira - rekao je Orban i naglasio da vlada želi jasno da stavi do znanja da Mađarska želi da ostane mirna i bezbedna zemlja.

Antifa protest u Mađarskoj Foto: Denes Erdos/AP

On se ovim povodom oglasio i na svojim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.

Mađarski premijer Viktor Orban Foto: ZOLTAN FISCHER/HUNGARIAN PM GENE/MTI/Hungarian PM’s General Dep, MARTIN DIVISEK/EPA, Denes Erdos/AP

"Mađarska je dugo bila ostrvo mira. Ali, sada mržnja i nasilje kucaju na naša vrata. To je na koncertima, gde simuliraju pogubljenja. To je na crkvenoj kapiji, gde se preti starijem monahu. To je na političkim skupovima, gde se pojavljuje neodgovorna ličnost sa pištoljem. I to je na ulicama, gde aktivisti krajnje levice tuku nevine ljude. Dosta je ovoga! Moramo saseći politiku nasilja u korenu ako želimo da sačuvamo mir u Mađarskoj. Danas činimo prvi korak: proglašavamo Antifa organizacije terorističkim organizacijama i obračunaćemo se sa njima punom snagom zakona. Dosta je bilo nasilja", napisao je Orban.

(Kurir.rs/Origo.hu)

