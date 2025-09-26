Slušaj vest

U poslednjih nekoliko dana, dok su se neidentifikovani dronovi pojavljivali iznad nekoliko danskih aerodroma, ruski ratni brod "Aleksandar Šabalin" bio je usidren blizu danske obale, ali u međunarodnim vodama, otkriva list Ekstra bladet.

Istovremeno, ruskom brodu su bili isključeni AIS uređaji za automatsku razmenu informacija o identitetu i položaju između brodova.

"Aleksandar Šabalin" je otkriven na samo 12 kilometara od danskog ostrva Langeland, u međunarodnim vodama između Nemačke i Danske.

Reporteri Ekstra Bladeta reagovali su na dojavu i preleteli ruski desantni brod helikopterom, koji je potom podigao sidro i udaljio se u nepoznatom pravcu.

Baza u Kalinjingradu

"Aleksandar Šabalin" pripada ruskoj Baltičkoj floti stacioniranoj u Kalinjingradu.

Izgrađen je 1985. godine i opremljen je protivvazdušnim raketama i topovima.

Može da nosi deset tenkova i 340 vojnika.

Poslednjih godina Rusija ga je često koristila za prevoz trupa i opreme do svoje baze u Tartusu u Siriji.

Ekstra bladet piše da se brod očigledno krio u blizini Danske u vreme incidenata iznad aerodroma, od kojih je bio udaljen 70 do 270 kilometara.

Ali danski list naglašava da bi moglo biti previše očigledno ako su dronovi lansirani baš sa tog broda i spekuliše da je "Aleksandar Šabalin" možda služio kao podrška ruskim trgovačkim brodovima koji su poslednjih dana plovili u blizini.

Dronovi su poleteli sa brodova?

Naime, u danskim medijima sve se više širi teorija da su neidentifikovani dronovi lansirani sa jednog od mnogih trgovačkih brodova koji svakodnevno plove kroz moreuz Eresund prema ruskim baltičkim lukama.

Na konferenciji za novinare u četvrtak uveče, šef danske policije Torkild Fogde potvrdio je da se podaci o ruskim brodovima intenzivno istražuju.

- Brodski saobraćaj u danskim vodama bila je prva stvar na koju smo se fokusirali u istrazi. Ne mogu da govorim o konkretnom brodu, ali imamo dobar uvid u prijateljski i manje prijateljski pomorski saobraćaj - kazao je Fogde.

On je upitan zašto danska policija i bezbednosne službe ne zaustavljaju i ne kontrolišu sumnjive brodove.

- Postoji pravni okvir kojeg moramo da se pridržavamo. Do sada nismo imali osnova za ukrcavanje na strane brodove u danskim teritorijalnim vodama. Mora da postoji konkretna sumnja na ozbiljno krivično delo - rekao je on.