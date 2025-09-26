Slušaj vest

Severnokorejski trgovački brod nakratko je danas prešao Severnu graničnu liniju (NLL) u Žutom moru - pomorsku granicu između dve Koreje, a povukao se nakon što je južnokorejska mornarica ispalila upozoravajuće hice, saopštili su zvaničnici.

Prema podacima Združenog načelnika štabova (JCS), brod je prešao NLL jutros oko 5.00 časova u blizini južnokorejskog ostrva Bengnjong i zadržao se na južnoj strani oko sat vremena, navodno do pet kilometara južno od linije.

Južnokorejska vojska je najpre izdala radio-upozorenja, a zatim ispalila desetine upozoravajućih hitaca i granata, nakon čega se brod okrenuo ka zapadu i napustio južnokorejsku kontrolnu zonu.

Vojska procenjuje da je verovatnoća namernog upada mala i do jutros nije registrovala neobične pokrete severnokorejskih snaga.

Ovaj incident predstavlja prvi upad severnokorejskog broda u NLL u poslednje tri godine, a poslednji je zabeležen u oktobru 2022. godine.

JCS je saopštio da će Južna Koreja "čvrsto održavati pripravnost i odlučno reagovati na svaku situaciju kako bi zaštitila NLL".