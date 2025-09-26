Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da njegov turski kolega Redžep Tajip Erdogan „zna o nameštenim izborima bolje od bilo koga“.

Tramp, koji i dalje tvrdi da mu je prevara na izborima 2020. godine oduzela pobedu, rekao je da je on sa Erdoganom ostao prijatelj i dok je bio van funkcije - period koji je nazvao „izgnanstvom“.

- Dugo smo prijatelji, zapravo, čak i četiri godine smo bili prijatelji kada sam bio u egzilu, nepravedno, kako se ispostavilo, zbog nameštenih izbora. Znate, on zna sve o nameštenim izborima bolje od bilo koga - rekao je Tramp dok je sedeo pored Erdogana.

Erdogan, koji je na vlasti od 2014. godine, u četvrtak je dobio brojne pohvale od Trampa.

Donald Tramp Redžep Tajip Erdogan Foto: YURI GRIPAS / POOL/ABACAPRESS.COM POOL, WILL OLIVER/EPA

„Ovo je čovek koji ima snažna mišljenja. Obično ne volim ljude koji imaju previše mišljenja, ali njega sam uvek voleo, iako je tvrd orah“, rekao je Tramp kada je ugostio Erdogana u Vašingtonu.

Ovo je bila Erdoganova prva bilateralna poseta Beloj kući od 2019. godine, tokom Trampovog prvog mandata, dok je bivši predsednik Džo Bajden imao zategnute odnose sa turskim liderom koga je nazivao „autokratom“.

Pod Erdoganovom vlašću, vlasti su često targetirale glavnu opozicionu stranku, uključujući i ponovljena hapšenja istanbulskog gradonačelnika Ekrema Imamoglua, koji je od marta u pritvoru zbog optužbi za korupciju koje on negira.

(Kurir.rs/CBS19 news)

Ne propustitePlanetaTRAMP PRETIO PRSTOM PREMA MELANIJI, ONA ODMAHIVALA GLAVOM: Drama u predsedničkom helikopteru, pogledajte razgovor slavnih supružnika (FOTO/VIDEO)
Melanija Tramp i Donald Tramp na putu ka Ujedinjenim nacijama
PlanetaDONALD TRAMP NE PIJE NI KAP VODE, VEĆ SAMO OVAJ NAPITAK! Jelovnik predsednika Amerika šokirao lekare
Donald Tramp
PlanetaTRAMP SLAVI OPTUŽNICU PROTIV BIVŠEG DIREKTORA FBI - "PRAVDA U AMERICI"! Komi istraživao RUSKE VEZE predsedničke kampanje "Postoji cena suprotstavljanja Donaldu"
donald trump.jpg
PlanetaOVO JE TRAMPOV PLAN ZA GAZU: Trajni prekid vatre, oslobađanje svih talaca i raspoređivanje međunarodnih snaga
Donald Tramp Tajip Erdogan (18).jpg