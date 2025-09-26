Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da njegov turski kolega Redžep Tajip Erdogan „zna o nameštenim izborima bolje od bilo koga“.

Tramp, koji i dalje tvrdi da mu je prevara na izborima 2020. godine oduzela pobedu, rekao je da je on sa Erdoganom ostao prijatelj i dok je bio van funkcije - period koji je nazvao „izgnanstvom“.

- Dugo smo prijatelji, zapravo, čak i četiri godine smo bili prijatelji kada sam bio u egzilu, nepravedno, kako se ispostavilo, zbog nameštenih izbora. Znate, on zna sve o nameštenim izborima bolje od bilo koga - rekao je Tramp dok je sedeo pored Erdogana.

Erdogan, koji je na vlasti od 2014. godine, u četvrtak je dobio brojne pohvale od Trampa.

„Ovo je čovek koji ima snažna mišljenja. Obično ne volim ljude koji imaju previše mišljenja, ali njega sam uvek voleo, iako je tvrd orah“, rekao je Tramp kada je ugostio Erdogana u Vašingtonu.

Ovo je bila Erdoganova prva bilateralna poseta Beloj kući od 2019. godine, tokom Trampovog prvog mandata, dok je bivši predsednik Džo Bajden imao zategnute odnose sa turskim liderom koga je nazivao „autokratom“.