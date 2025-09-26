Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp objavio je uvođenje novih carina koje će ići do 100 odsto za lekove, a pogađaju i kamione i nameštaj proizveden van SAD.

- Od 1. oktobra primenićemo porez od 100 odsto na svaki farmaceutski proizvod sa markom ili koji je patentiran... sem ako firma gradi svoju farmaceutsku fabriku u Americi - napisao je Tramp sinoć na svojoj društvenoj mreži Trut soušal.

Tramp je prethodno u saopštenju najavio uvođenje carina od 25 odsto na sve kamione proizvedene u drugim delovima sveta, a to je prema njemu mera koja treba da podrži američke proizvođače kamiona.

Među stranim firmama koje konkurišu američkim proizvođačima na tom tržištu su švedski "Volvo" i nemački "Dajmler".

On takođe namerava da uvede carine za brojni nameštaj, uključujući 50 odsto na sav kuhinjski nameštaj, lavaboe za kupatila i povezane proizvode, i 30 odsto na tapaciran nameštaj.

Ove nove carine oživljvavaju strah od inflacije u SAD, prve svetse privrede, piše Frans pres.

Tramp je dao sebi za misiju da ponovo podstakne proizvođačku i industriju u SAD zahvaljujući svojoj protekcionističkoj politici, koja obeležava poptuni obrt američke politike koja je do sada nastojala da održava otvorenu privredu.

Tramp je uveo dodatne carine glavnim partnerima zemllje kao što su Kanada, Meksiko, Evropska unija i Kina sa kojom su pregovori još u toku.

Krajem avgusta prema sporazumu između Evropske unije i SAD fiksirana je carina od 15 odsto na farmaceutski sektor.

Taj sporazum koji je postigla šefica Evropske komisije Ursula fon der Lajen sa Trampom već je jako kritikovalo više zemalja članica EU i evropskih industrijalaca.

EU je uzvratila da se radi o najboljem sporazumu koji je mogla da postigne u odgovoru na američke trgovinske pretnje.