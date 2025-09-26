Slušaj vest

Da li posle sednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija bolje razumemo svet u kome živimo? Da li je moguće uhvatiti konce protivrečnih izjava američkog predsednika Donalda Trampa, da li su se čuli apeli državnika malih država koje veruju da su Ujedinjene nacije mesto gde se svet može prizvati razumu?

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Robert Čoban, predsednik Kolor pres grupe i Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu.

Robert Čoban Foto: Kurir Televizija

Čoban: UN se pretvara u mesto za susrete, a ne za zaustavljanje rata

Čoban kaže da mu se čini da ove godine stanje bilo najdinamičnije, a da je za to možda zaslužan Donald Tramp i pitanje Palestine:

- Nije se dešavalo da dođe predsednik Amerike i da optuži svetsku organizaciju da su mu namerno sabotirali eskalator, da su on i Melanija zamalo pali na nos, da nije radio teleprompter, Melanija ništa nije čula, vodi se istraga... Tramp je stalno dovodio u pitanje finansiranje UN-a od strane SAD, čak i smisao cele te organizacije - kaže Čoban.

On podseća i na izjave ukrajinskog i francuskog predsednika, Volodimira Zelenskog i Emanuela Makrona, pa ih je i nazvao istorijskim:

- Palestincima nije bilo moguće zbog izdavanja američke vize da lično prisustvuju već su se obratili putem video poziva. Vidimo sve sastanke na marginama, i našeg predsednika, i drugih ljudi, to se dosta čita. Predsednik Vučić je jedan od retkih koji se sreo i objavio da se sreo sa Netanjahuom, zbog čitavog konteksta - kaže Čoban.

Čoban kaže da su Ujedinjene nacije neko mesto gde ljudi dođu da se susretnu, ali se ništa ne odlučuje.

- Šta god da neko kaže, ili koliko god da zemlje priznaju Palestinu, dok god je Savet bezbednosti takav sa snagom veta tih sila pobednica Drugog svetskog rata, UN se pretvara u mesto za susrete, a ne mesto za zaustavljanje rata - kaže Čoban.

Darko Obradović Foto: Kurir Televizija

Obradović: Ujedinjene nacije su američki proizvod kome je istekao rok trajanja

Obradović navodi da ove godine nije prvi put da državnici treba da stoje dok ide kolona američkog predsednika, pa su države bile svesne ovoga.

- Zamislite obaveštajno-bezbednosni aparat koji mora da vodi računa o 190 akreditovanih delegacija, plus minimum 190 različitih gostiju koji dolaze, stalne misije, bilateralna predstavništa, odnosno ambasade kojima je domaćin SAD. Onda vidite ko se sve tu skuplja. Dodajte fanatike koji žele da ostvare vidljivost, dodajte špijune i agente - kae Obradović.

On kaže da ni jedna država na svetu nema sposobnosti i kapacitete kao SAD da upravlja ovakvim događajem, a da se ništa ne desi.

- Bivši direktori FBI u svojim knjigama opisuju kako izgledaju ova zasedanja i šta sve obuhvataju, kakvi su bezbednosti i kontra-obaveštajni izazovi - kaže Obradović.

Obradović kaže da su Ujedinjene nacije američki proizvod kome je istekao rok trajanja.

