Slušaj vest

Slovački parlamement je na predlog Vlade usvojio amandman na Ustav kojim se ograničavaju prava istopolnih parova i otežava promenu pola, a u regulisanju takvih pitanja daje se prednost domaćim zakonima, a ne propisima EU.

Za taj predlog je glasalo 90 od 99 prisutnih poslanika. Opozicija nije učestvovala u glasanju.

Glasanje, prvobitno zakazano za sredu, bilo je odloženo na neodređeno vreme jer je Vlada procenila da nema većinu da bi amandman prošao, ali je danas stavljen na dnevni red Parlamenta.

U mišljenju objavljenom u sredu, Venecijanska komisija, savetodavno telo Saveta Evrope sastavljeno od stručnjaka za ustavno pravo, upozorila je Slovačku da ne donosi takav amandman jer države ne bi trebalo da stvaraju sukob "kulturnih pitanja" - kakvim vlast Slovačke smatra ovu temu, i međunarodnih sporazuma koje su potpisale.

U tekstu amandmana piše da o takvim "kulturnim i etičkim pitanjima" kakva su ona koja amandman reguliše, Slovačka treba da ima "suverenitet" - prednost nad pravom EU.

Slovačka je članica Evropske unije od 2004. godine i obavezala se na poštovanje osnovnih prava po pristupanju.

Krajem januara, posle objavljivanja teksta predloga tog amandmana, nacionalistički premijer Robert Fico pozvao se na "tradicije, kulturno i duhovno nasleđe naših predaka" da bi se podigla "ustavna prepreka progresivizmu" i "vratio zdrav razum".

1/12 Vidi galeriju Robert Fico Foto: Shutterstock, EPA/Olivier Hoslet, Printscreen/Facebook, Kurir Televizija

"Imamo dva pola: muški i ženski, konstatovana pri rođenju", piše u tom tekstu čime se ponavlja šta je rekao predsednik SAD Donald Tramp.

"Pol se može promeniti samo iz ozbiljnih razloga, u skladu sa uslovima koji će biti utvrđeni zakonom", piše u tekstu amandmana koji pravo usvajanja dece daje samo bračnim parovima, uz retke izuzetke.