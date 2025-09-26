Slušaj vest

Ruske snage od letos koriste novu taktiku koja se sastoji u izvođenju mnogobrojnih napada veoma malim grupama vojnika kako bi se probila ukrajinska odbrana, izjavio je vrhovni komandant ukrajinske vojske Oleksandar Sirski.

Ta nova strategija koja se koristi na Istočnom ukrajinskom frontu, oslanja se na grupe od svega četiri do šest vojnika koji napreduju što je dalje moguće, a da ne budu otkriveni.

General Sirski je rekao da oni time potvrde svoje prisustvo negde i "zabodu zastavu" čime proglašavaju napredovanje.

Sirski je tu taktiku uporedio sa "hiljadu malih posekotina" - vrstom mučenja.

1/7 Vidi galeriju General Oleksandr Sirski, glavnokomandujući ukrajinske vojske Foto: Presidential Office of Ukraine / imago stock&people / Profimedia, EPA, Youtube/Army TV – Ukrainian military channel/mil.gov.ua

Po rečima Sirskog, ruska vojska je tako delovala kod grada Dobropolja u Donjeckoj oblasti i u Dnjepropetrovskoj oblasti i tako ušla u ta područja ovog leta prvi put od početka invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Sirski je priznao da je situacija na frontu teška i da ruska vojska napreduje u važnim sektorima, kao što su gradovi Pokrovsk i Dobrobilja, odakle ukrajinski "Beli anđeli" evakuišu civile.

1/5 Vidi galeriju ZELENSKI DOŠAO DO RUSKE GRANICE! Primio raport Sirskog, kaže da je još jedno naselje u Kurskoj oblasti POD UKRAJINSKOM KONTROLOM Foto: Printscreen X

Po rečima tog generala, front se za godinu dana produžio za 200 kilometara i sada je dugačak 1.250 kilometara.

1/14 Vidi galeriju Evakuacija ukrajinskih civila iz grada Dobropilja u Donbasu kojem se približava ruska vojska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Diego Herrera Carcedo / AFP / Profimedia

Rusija je zauzela približno svega jedan odsto ukrajinske teritorije za godinu dana, po analizi podataka koju je AFP dobio od Instituta za proučavanje rata (ISW) u SAD.

1/11 Vidi galeriju Napad na Sumi Foto: EPA Ukraine State Emergency Servic, AP

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je danas da je zauzelo selo Junakivka u severoistočnoj Sumskoj oblasti.

1/5 Vidi galeriju Ruska vojska putem gasovoda ulazi u Kupjansk Foto: screenshot X/ukrpravda_news

Ukrajinci tvrde da je Rusija formirala i jedinice sastavljene od vojnika zaraženih HIV virusom koji izaziva sidu, hepatitisom i drugim bolestima i poslala ih u borbu kod Pokrivska.