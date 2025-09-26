Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zatražio je od Donalda Trampa da isporuči rakete Tomahavk na sastanku održanom iza zatvorenih vrata, piše britanski Telegraf.

Zelenski je objasnio američkom predsedniku kako bi visokotehnološki sistem naoružanja mogao da primora ruskog predsednika Vladimira Putina na mirovne pregovore. Više izvora je potvrdilo da je zahtev podnet tokom, kako se navodi, veoma pozitivnog sastanka dvojice lidera na marginama Ujedinjenih nacija.

U intervjuu nakon sastanka, Zelenski je rekao da je Tramp bio sklon njegovom pozivu za krstareće rakete dugog dometa, koje bi Moskvu dovele u domet ukrajinskih udara. Istovremeno, diplomatski izvori navode da je američki državni sekretar Marko Rubio rekao svojim evropskim kolegama da Trampovu promenu tona prema Ukrajini treba posmatrati „što je moguće pozitivnije“. Rubio je takođe rekao da je američki predsednik „zaista ljut“ na Putina što ignoriše njegove pokušaje da okonča rat koji traje tri i po godine.

Oružje koje menja pravila igre

Međutim, ostaje neizvesno da li će pokušaji Zelenskog da obezbedi rakete „Tomahavk“ biti uspešni. Sa dometom do 2.400 kilometara i bojevom glavom od 450 kilograma, krstareća raketa je daleko efikasnija od bilo kog sličnog oružja dugog dometa koje su zapadni saveznici do sada donirali Kijevu. Bivši predsednik SAD Džo Bajden odbio je sličan zahtev, koji je bio deo „Plana pobede“ od 10 tačaka koji je Zelenski predstavio na kraju Bajdenovog mandata.

U to vreme, isporuka takvih raketa smatrana je previše rizičnom jer bi mogle da pogode ciljeve u Moskvi i potencijalno eskaliraju sukob. Ali, kao znak rastućeg optimizma, Zelenski je rekao novinskoj agenciji Aksios da mu je Tramp tokom sastanka rekao: „Radićemo na tome.“

Tramp je prethodno posredovao u dogovoru sa evropskim vladama o finansiranju svih isporuka američkog oružja Ukrajini. Ukrajinski predsednik je izjavio da će njegove oružane snage, ako dobiju ovo oružje, razmotriti ciljeve poput Kremlja kao jednu od opcija. Zelenski tvrdi da Kijev ima Trampovu prećutnu podršku za udare dugog dometa unutar Rusije, sve dok Moskva vrši slične napade na ukrajinsku infrastrukturu. „Ako napadnu našu energiju, predsednik Tramp podržava da možemo da odgovorimo energijom“, rekao je.

Logičan sledeći korak

Serhij Kuzan, predsednik Ukrajinskog centra za bezbednost i saradnju, smatra da je zahtev Kijeva logičan korak nakon što su već dobili oružje poput britanske „Storm Šedou“. „Logika je jednostavna i razumljiva. Ako Rusija ima krstareće rakete dugog dometa, onda Ukrajina mora imati slične mogućnosti za pogađanje ciljeva na istim dubinama“, rekao je on.