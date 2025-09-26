Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je u petak da je blizu postizanja sporazuma o okončanju rata u Gazi i vraćanju talaca kućama.

Tramp je to rekao novinarima pre nego što je krenuo iz Bele kuće na golf turnir Rajder kup u Njujorku.

Premijer Benjamin Netanjahu u svom obraćanju Ujedinjenim nacijama nije pomenuo nikakav napredak.

Tramp je u četvrtak rekao da planira da sa Netanjahuom razgovara o svojoj strategiji za mir.

„Moraću da kažem Izraelu - hajde, moramo da oslobodimo taoce“, rekao je Tramp na početku sastanka sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom.

- Moram da se sastanem sa Netanjahuom; oni znaju šta želim i mislim da možemo da završimo ovo. Želimo taoce - sve njih. Mislim da smo blizu sporazuma.

Predsednikov plan sadrži 21 tačku koje se odnose na okončanje rata u Gazi i poziva na izraelsko povlačenje iz Pojasa Gaze i oslobađanje svih talaca. Takođe uključuje deo o „danu posle“, u kojem se predlaže mehanizam upravljanja Gazom sa naoružanim osobljem, ali bez Hamasa.

Ova bezbednosna snaga sastojala bi se od vojnika iz arapskih i muslimanskih zemalja, dok bi arapsko finansiranje podržalo novu administraciju u Gazi i obnovu teritorije.

