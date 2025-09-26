Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp oštro je kritikovao Ujedinjene nacije (UN) u govoru na zasedanju Generalne skupštine, a posebno je bio iznerviran zbog tehničkih grešaka koje su ga pratile u zgradu u Njujorku.

Kada je sa suprugom Melanijom ušao u zgradu UN i kada su zakoračili na pokretne stepenice - one su prestale da rade. Potom je Tramp izašao za binu UN, a prestao je da radi teleprompter - uređaj koji pomaže govornicima. Iz Bele kuće su potom saopštili da su razmatrali mogućnost da su pokretne stepenice zaustavljene namerno, baš u trenutku kada su se Tramp i njegova supruga našli na njima.

Vojislav Milošević Foto: Kurir Televizija

Donald Tramp je princezu čak dva puta nazvao kraljicom, što su mu mnogi zamerili:

- Ovo su vrlo ozbiljne teme, priče i događaji. Diplomatski protokol spada u najozbiljniju kategoriju diplomatije. Čovek mora da se nauči tome i vrlo se dobro zna kako se kome obraća: gospođo, kraljice, princezo, premijerko... Imamo poplavu tih neverovatnih situacija koje nas ostavljaju sablaznutim da se može tako nešto desiti svetu koji seb esmatra izopštenim iz normalnog sveta. Taj svet je čak i ispod normalnog - kaže Milošević.

Predstavljanje Melanie Tramp

Melanija Tramp ostaje jedina prva dama u istoriji SAD-a koja je u svojoj biografiji zabeležila umetničke fotografije, na kojima pozira oskudno obučena ili potpuno gola, Milošević smatra da se Tramp treba stideti pre svega sebe:

- Melanija je tu božije dete, njen suprug bi trebao nečega višeg da se stidi. A to je njegovo ponašanje pre nego što je postao predsednik države prema ženama. On je bio organizator takmičanja Lepotice sveta, gde je on primenjivao najbanalnije metode. Zato se sada nalazi u šakama Natanjahua i zato danas i juče Izrael bombarduje nevine civile u Gazi.

Sanja Klisarić Foto: Kurir Televizija

Klisarić naglašava da svojim dolaskom u Ameriku, Melanija je isključivo želela da se bavi modelingom:

- To je samo još jedna u nizu karika stvarnosti, mi živimo tu realnost. Otvaraju nam se ti ciklusi gde vidimo da je prioritet saradnja koja se odvija na nivoima koji nam i nisu dostupni. Kada se diplomatski protokoli prekrše, može samo da se ukaže na to da je to fasada svega. Malo jeste komično. Nama je smešno. Melania Tramp nije svojim dolaskom u Ameriku htela da bude prva dama, ona je htela da bude model - kaže Klisarić i dodaje:

- Sudbina ju je navela tu i ne možemo da je okrivimo za njenu prošlost. To što je ona danas prva dama, ne može da diskredituje njeno telo, lepotu. To je posao koji je zakonski prihvatljiv. Tramp zna istinu i neće da živi lažan život, zna da moć i novac igraju pravila igre. On nije hteo osobu koje će biti prihvatljiva javnosti. Ako je to bila osoba sa kojom je hteo da bude, zbog čega bi on to propustio. Svakako je ona imperativ.

Foto: Kurir Televizija

Ubistvo Čarlija Kirka - opomena Trampu

- Tramp je onakav kakav jeste, on mene najviše podseća na Crnogorce. Krupan, bahat, zna kako da dođe do cilja. To je osoba koja ide ispred kralja, on je takav kakav jeste. Ja ga poredim sa Dodikom. Ja hoću ja idem na cilj i baš me briga. Takvi ljudi postižu cilj. Ljudi koji su malo bahati, oni postižu cilj. Skromnost je mana a ne vrlina - kaže Lučić i dodaje:

- Vode nas oni koji su proizvedeni. Politička elita u Evropi su ljudi koji su poslušni i sprovode agendu o planu uništenja čovečanstva. Oni naprave elktrične automobile i teraju ljude da ih kupe, a ti automobili štete plodnosti kod muškaraca. Trampa su doveli Cionisti, on ne sme da zucne. Ubistvo čarlija Kirka je opomena njemu i sve je pozorišna predstava kao i lažni atentat na njega.

Damnjanović ističe da su se komične i neverovatne situacije u politici dešavale više puta u istoriji:

- Ovo nije smak sveta, bilo je i gore. Bilo je velikih skandala, neljudnosti, čudnih stvari, jeste. Setio sam se Karlovačkog mirovnog ugovora. Velike sile onoga sveta zaključuju mirovni ugovor, tada se uveo taj okrugli sto. I Mehmed Paša insistira da to bude u 15 do 12, on je sa časovnikom u ruci potpisao to jer su se zvezde tada poklopile - kaže Damnjanović i dodaje:

Nebojša Damjanović Foto: Kurir Televizija

- Bilo je znači čudnih stvari i ranije. U 19. veku naš najveći državnik Avram Petronijević, šef diplomatije, nije imao formalno obrazovanje ali je imao školu života. On je sin jedne vračare i to je ostavilo na njega trajnu posledicu. On je poslao pismo knezu Milošu i napisao da će Paša umreti. Zamislite, on vodi srpsku diplomatiju, a istovremeno ima neverovatnu sujevernost. Tako je bilo.

Pokretne stepenice kao vid sabotaže

Milošević smatra da su pokverene stepenice, kao i pokvareni Telepromter, vid sabotaže i opomena Trampu od strane Ujedinjenih nacija:

- Ujedinjene nacije su pod velikom kritikom Trampa i Amerike. On je odlučio da kreše budžet koje Sjedinjene države daju UN. Blu lajn misija je ukinuta, a postojala je 50 godina. U toj misiji UN-a, postoji 15.000 vojnika koji su štitili da ne dođe do konflikta Hezbulaha i Izraelskih vojnika. Ujedinjene nacije su na ovaj način htele da ga kazne. Druga verijanta je da su to uradili Trampovi ljudi, kako bi on dobio povoda za kritiku Ujedinjenih nacija u govoru.

