Nekoliko stotina diplomata iz celog sveta napustilo je salu u Njujorku dok je izraelski premijer Benjamin Netanjahu držao govor u odbranu izraelskog rata u Gazi. Iz sale su se čuli zvižduci i navijanje.

Njegove pristalice pokušavale su da skrenu pažnju sa tog čina glasnim aplauzom i ustajanjem kako bi zaklonile prazna mesta.

Ovo se dogodilo svega nekoliko trenutaka nakon što su IDF (Izraelske odbrambene snage) potvrdile da je po nalogu Netanjahuove kancelarije premijerov govor u UN prenošen Palestincima u Pojasu Gaze, kao deo "kampanje uticaja".

Netanjahuova kancelarija saopštila je da je vojsci naložila da razmesti razglase na kamionima samo sa izraelske strane granice sa Gazom, bez ugrožavanja života vojnika, iako je IDF naveo da je takve razglase uneo i unutar Pojasa Gaze.

I dalje je nejasno da li je IDF prekršio instrukcije premijera unošenjem razglasa u ratom razorenu Gazu ili je saopštenje Netanjahuove kancelarije sadržalo lažne informacije, prenosi Tajms of Izrael.

Vojska je saopštila da je ukupno devet razglasnih sistema postavljeno za potrebe "kampanje uticaja", usmerene i ka palestinskom civilnom stanovništvu u Pojasu i protiv Hamasa, preneli su mediji.

Netanjahu je u obraćanju na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija podsetio svet na napad palestinskog militantnog pokreta Hamas na jug Izraela 7. oktobra 2023. godine, i nabrojao je izraelske pobede protiv Hamasa, Irana i njihovih pristalica.

Pre nego što je počeo da govori, desetine delegata u sali UN u Njujorku su izašle, a iz sale su se čuli zvižduci i navijanje, prenosi Gardijan.

Kada je Netanjahu počeo da govori o Iranu, iz gomile se čulo vikanje, a bilo je i aplauza kao reakcija na njegove komentare o izraelskom ratu sa Iranom, od 13. do 24. juna.

Foto: Printskrin Youtube

Netanjahu je kazao da je Izrael "uništio" iranski program atomskog oružja i balističkih raketa.

U obraćanju na hebrejskom koje je uputio taocima koje Hamas drži u Gazi, za koje postoji mogućnost da ga čuju jer su Izraelske odbrambene snage (IDF) postavile zvučnike u Pojasu Gaze preko kojih je najavljeno da će emitovati njegov govor, Netanjahu je rekao da se Izrael neće smiriti dok ih sve ne vrati kući, prenosi Rojters.

Netanjahu je Hamas pozvao da položi oružje i da sve taoce odmah oslobodi, navodeći da će na taj način preživeti, a da će pripadnike te militantne grupe u suprotnom slučaju Izrael progoniti.

On je kazao i da mnogi lideri koji javno osuđuju Izrael, zahvaljuju toj zemlji iza zatvorenih vrata.

IDF je potvrdio da je kancelarija premijera Benjamina Netanjahua naredila da emituje njegov govor u UN Palestincima u Pojasu Gaze, kao deo "kampanje uticaja".

Netanjahuova kancelarija je saopštila da je naložila vojsci da postavi zvučnike na kamione samo na izraelskoj strani granice Gaze, bez rizika po živote vojnika, iako izraelska vojska tvrdi da je i sama unela takve zvučnike u Pojas Gaze.