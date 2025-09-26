Slušaj vest

Rusija je u žestokoj kampanji udara po Zaporožju izgubila borbeni avion Su-34, koji je u ranim jutarnjim časovima 25. septembra oboren u pravcu Zaporožja.

Potvrda dolazi od poznatog ruskog kanala Fighterbomber, koji se uzima za pouzdan izvor.

Prema dostupnim podacima, avion je učestvovao u napadima na sam grad koristeći vođene avionske bombe (KAB), što samo potvrđuje koliko je intenzivirana ruska kampanja protiv ciljeva u gradu i celoj oblasti.

Uprkos tom gubitku Rusija beleži primetne uspehe na frontu. Dok grad trpi snažne vazdušne i artiljerijske udare, ruske snage nastavljaju postepeno napredovanje na više pravaca u oblasti.

Istovremeno, pojačane su borbe i na frontu oko Guljajpolja, koje se, takođe, našlo pod snažnim naletima ruske avijacije i KAB bombi.

Foto: Youtube/Tactical Equipment - TacEQ

Upravo ovaj deo Zaporoškog fronta pokazuje znake velike nestabilnosti — ruske snage postepeno napreduju, probijajući ukrajinske odbrambene linije koje se, čini se, pokazuju kao nedovoljna prepreka. Konkretno, ruske snage razvijaju napad u pravcu Ivanovke i Kalinovskog, dok se dalji napredak beleži i kod Malinova, nešto južnije.

Na drugom kraju oblasti, u neposrednoj blizini samog grada Zaporožja, potvrđeno je rusko prisustvo u južnim delovima naselja Plavni, kao i u dva sektora naselja Stepnogorsk. Ovo mesto je sada praktično stegnuto između dva ruska pravca napredovanja, što značajno ograničava manevarski prostor ukrajinskih branilaca. Možemo očekivati spajanje ruskih jedinica između ova dva naselja. Ključne saobraćajnice su pod ruskom kontrolom.

Događaji na Zaporožju pokazuju da Rusija kombinuje avijaciju, artiljeriju i kopnene napade kako bi postepeno potkopala ukrajinsku odbranu i približila se ključnom regionalnom centru — Zaporožju, ali i drugim važnim centrima, istočno u oblasti.

Ukrajina se grčevito brani. Obaranje ruskog Su-34 je potvrda da oni imaju čime da uzvrate.