Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je posle današnjeg sastanka sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom da će ruski lider objaviti „veoma dobar predlog“ za okončanje rata u Ukrajini, koji, kako je rekao, u velikoj meri podržavaju SAD.

Lukašenko, koji je proveo više od pet sati na sastanku sa Putinom u Moskvi, nije otkrio šta predlog uključuje, ali je dodao da je predstavljen američkom predsedniku Donaldu Trampu, koji se prošlog meseca sastao sa Putinom na Aljasci.

„Predsednik Putin i ja smo razgovarali o njemu, ali ja neću o tome. Sam predsednik će reći“, rekao je Lukašenko, bliski Putinov saveznik.

„Ovo je dobar predlog za Ukrajinu, predlozi koje je Donald Tramp čuo na Aljasci, između ostalog, a zatim ih odneo u Vašington na razmatranje i diskusiju. Veoma dobar predlog“, rekao je Lukašenko ruskom televizijskom novinaru Pavlu Zarubinu.

Foto: EPA / RAMIL SITDIKOV / SPUTNIK/ KREMLIN

„Ako Ukrajinci ne prihvate ove predloge, biće kao što je bilo na početku specijalne vojne operacije“, dodao je, koristeći termin koji Moskva koristi da opiše svoju invaziju na Ukrajinu. „Biće još gore, izgubiće Ukrajinu“, dodao je.

Rusija je ranije insistirala na uslovima koje Ukrajina odbacuje kao ekvivalentne predaji, uključujući ustupanje dodatne teritorije, odustajanje od ambicija Ukrajine za članstvo u NATO-u i ograničenje veličine ukrajinskih oružanih snaga.

Lukašenko je progovorio tri dana nakon što je Tramp neočekivano rekao da je Ukrajina sposobna da povrati svu teritoriju koju je izgubila, skoro petinu zemlje, i da treba odmah da deluje jer je ruska ekonomija u velikim problemima.

Lukašenko želi da sedne za pregovarački sto sa Putinom i Zelenskim

Kremlj je odbacio komentare, pripisujući ih činjenici da se Tramp sastao sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim neposredno pre nego što ih je izneo i da je bio pod uticajem njegovog stava o sukobu.

Foto: AP/Efrem Lukatsky, EPA/Vladimir Astapkovichsputnikkre

Zelenski je rekao da se Putin samo pretvara da pregovara, ali u stvari nije zaista zainteresovan za mir. „Da bi izbegao gubitak cele Ukrajine, Zelenski mora ne samo da pregovara, već i da pristane na povoljne uslove, uslove koje su Amerikanci uglavnom odobrili“, rekao je Lukašenko.

Takođe je predložio da on, Putin i Zelenski, kao lideri tri slovenske države, sednu za pregovarački sto i postignu dogovor. Ukrajina kaže da želi sastanak između Zelenskog i Putina, ali Rusija kaže da je to moguće samo ako ukrajinski lider pristane da dođe u Moskvu.