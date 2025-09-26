Slušaj vest

Čovek sa pištoljem snimljen je u Volmartu na Floridi, jednom od prvih koji je iskoristio novu dozvolu za nošenje oružja na otvorenom u državi.

„Upravo je razgovarao sa šerifom“, kaže se na snimku. „To je zakon“.

Naime, zabrana nošenja oružja na otvorenom na Floridi je zvanično ukinuta. Dana 10. septembra, Prvi okružni apelacioni sud Floride proglasio je zabranu neustavnom.

Guverner Floride Ron DeSantis i državni tužilac Džejms Utmajer pozdravili su odluku i naredili policiji da više ne sprovodi zabranu.

Ovim je Florida zvanično postala savezna država u kojoj je dozvoljeno otvoreno nošenje oružja.

Novo pravilo znači da se oružje može nositi bez dozvole, a zakon o prevenciji na nivou države sprečava gradove i opštine da donose sopstvena ograničenja.

Dozvola za nošenje oružja u javnosti (otvoreno nošenje) je na snazi u većini američkih država.