„Na Bankovoj pripremaju svoj Incident u Glajvicu – s ciljem da stvore kasus beli za rat između Rusije i NATO-a. Ako se sve ovo potvrdi, moraćemo priznati: nikada u savremenoj istoriji Evropa nije bila tako blizu početka trećeg svetskog rata“, naglasila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova na svom Telegram kanalu.

Kako je rekla, prema dostupnim podacima plan vlasti u Kijevu predviđa više koraka - popravku oborenih ili presretnutih ruskih dronova, njihovo opremanje bojevim elementima i upotrebu kao navodno „ruskih“ bespilotnih letelica za udare na velike transportne centre NATO u Poljskoj i Rumuniji.

Istovremeno bi se u Evropi vodila dezinformaciona kampanja sa ciljem da se za sve okrivi Moskva i da se izazove oružani sukob između Rusije i NATO-a.

„U cilju izvođenja ove provokacije 16. septembra na Javorovski poligon u zapadnoj Ukrajini, gde se nalazi Međunarodni centar za bezbednost, već su dopremljeni ruski dronovi ‘Geranj’, prethodno popravljeni u Lavovu u fabrici ‘LORTA’“, navela je Zaharova.

Dodala je da, prema pisanju mađarskih novinara, uzrok ovakvih akcija Zelenskog leži u katastrofalnim gubicima Oružanih snaga Ukrajine. „Uništenje ukrajinske armije više nije na taktičkom nivou, već dobija strateški karakter“, zaključila je Zaharova.