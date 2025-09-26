Slušaj vest

Kremlj je kritikovao NATO zbog izjave da bi mogao da obori ruske avione u slučaju budućeg kršenja njegovog vazdušnog prostora, javlja DPA.

Atmosfera u Evropi se zahuktava, rekao je u petak portparol Kremlja Dmitrij Peskov na ruskoj državnoj televiziji.

„Izjave da ruski avioni moraju biti oboreni su, blago rečeno, nepromišljene, neodgovorne i, naravno, opasne zbog svojih posledica“, rekao je on. Peskov je još jednom odbacio optužbe da je Rusija narušila estonski vazdušni prostor, tvrdeći da za to nema dokaza.

Sve napetija situacija

Na zahtev Estonije, zemlje NATO-a sastale su se u utorak na posebnom sastanku u sedištu u Briselu nakon što su tri ruska borbena aviona MiG-31 preletela estonski vazdušni prostor oko 12 minuta iznad Baltičkog mora.

Zapadni vojni savez upozorio je da granice ne smeju biti kršene ni pod kojim okolnostima, preteći upotrebom sile. Generalni sekretar NATO-a Mark Rute rekao je da će se „odluke o tome da li će se suprotstaviti uljezima, na primer otvaranjem vatre na njih, donositi u realnom vremenu“.

Pre incidenta u Estoniji, Poljska je takođe izvestila da su ruski dronovi ušli u njen vazdušni prostor, od kojih je nekoliko oboreno u vazduhu. I u ovom slučaju, Moskva je negirala svoju odgovornost.