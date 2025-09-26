Slušaj vest

Ruski i kineski pokušaj da danas odlože ponovno uvođenje sankcija Ujedinjenih nacija Iranu nije uspeo u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, koji ima 15 članica, pošto je njihov nacrt rezolucije dobio podršku samo četiri zemlje, čime su otvorena vrata za ponovno uvođenje sankcija.

Sve sankcije UN Iranu trebalo bi da budu ponovo uvedene u nedelju u 01.00 časova, pošto su evropske sile, poznate kao E3, pokrenule 30-dnevni proces optužujući Teheran za kršenje sporazuma iz 2015. godine, koji je imao za cilj da spreči razvoj nuklearnog oružja.

Foto: AP

Iran negira da pokušava da razvije nuklearno oružje. Diplomate su navele da je rezolucija o odlaganju sankcija za šest meseci verovatno bila osuđena na neuspeh, pošto poslednji pregovori između Irana i Britanije, Francuske i Nemačke nisu uspeli da se pokrenu sa mrtve tačke.

Devet zemalja je glasalo protiv, dok su dve bile uzdržane.

Evropske sile su ponudile da odlože ponovno uvođenje sankcija do šest meseci da bi se ostavio prostor za pregovore o dugoročnom sporazumu, ukoliko Iran ponovo omogući pristup inspektorima UN za nuklearna pitanja, reši zabrinutosti u vezi sa svojim zalihama obogaćenog uranijuma i uključi se u razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama.