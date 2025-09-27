Slušaj vest

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro ponudio je da pomogne administraciji američkog predsednika Donalda Trampa u hvatanju vođa narko-kartela Tren de Araguua pošto su SAD rasporedile vojsku da sprovede akcije protiv trgovine drogom na Karibima, javlja danas Blumberg.

Maduro je predlog izneo američkom izaslaniku Ričardu Grenelu početkom septembra, a u pismu koje je uputio Trampu pozvao ga je na direktni dijalog radi smanjenja tenzija, izjavili su izvori upoznati sa situacijom.

Maduro je u pismu odbacio tvrdnje SAD da Venecuela ima veliku ulogu u narko-trgovini, istakavši da se samo pet odsto droge proizvedene u Kolumbiji transportuje kroz Venecuelu, od čega, kako je naveo, 70 odsto uništavaju vlasti Venecuele.

"Predsedniče, nadam se da zajedno možemo da pobedimo laži koje su ukaljale naše odnose, koji moraju biti istorijski i mirni", napisao je Maduro u pismu.

On je naveo da je otvoren za direktan i iskren razgovor sa specijalnim izaslanikom Ričardom Grenelom radi prevazilaženja medijske buke i lažnih vesti.

