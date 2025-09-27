Slušaj vest

Predloženi plan za mir u Pojasu Gaze administracije američkog predsednika Donalda Trampa, koji se sastoji od 21 tačke, predviđa da svi taoci budu oslobođeni u roku od 48 sati od postizanja dogovora, u zamenu za postepeno povlačenje izraelskih snaga iz Gaze, izjavio je izvor upoznat sa predlogom, koji je ranije ove nedelje podeljen sa arapskim liderima, javlja CNN.

Za sada se ne zna da li je palestinskoj militantnoj grupi Hamas predstavljen predlog, koji bi mogao da bude izmenjen u narednim danima.

Plan bi verovatno bio prosleđen preko Katara preostalom delu Hamasovog pregovaračkog tima koji se nalazi u Dohi.

Tramp je izrazio optimizam u vezi sa rešavanjem sukoba, rekavši da su danas "veoma blizu" postizanja dogovora. Izraelski premijer Benjamin Netanijahu, međutim, danas je obećao da će nastaviti rat dok Hamas ne bude uništen.

Arapski lideri uglavnom podržavaju predlog, iako ne smatraju da je savršen. Oni žele da sukob što pre prestane, rekao je izvor.

Prema navodima izvora, u ovoj verziji plana nije predviđen vremenski okvir za povlačenje izraelskih snaga. Ova verzija posebno navodi da Izrael neće ponovo napasti Katar, dodaje neimenovani izvor. Takođe se navodi da ne može biti prinudnog raseljavanja iz Gaze.

Plan, prema navodima izvora, predviđa da Hamas nema buduću ulogu u upravljanju Gazom i predviđa dva nivoa privremene uprave: nadzorno međunarodno telo i palestinski odbor. Kako je naveo izvor, ne postoji vremenski okvir za prenošenje vlasti sa privremene uprave na Palestinsku samoupravu.

Predlog predviđa ulogu UN u pružanju humanitarne pomoći i ne pominje Humanitarnu fondaciju za Gazu, navodi neimenovani izvor. U planu se ne navodi da bi SAD podržale palestinsku državu, već se priznaje da je to težnja Palestinaca.