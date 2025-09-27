Slušaj vest

Tokom ruskog napada dronom na ukrajinski grad Vinicutokom noći 27. septembra došlo je do velikih požara, a oštećena je i jedna stambena zgrada, saopštile su lokalne vlasti, piše Kijev independent.

- Kao rezultat masovnog neprijateljskog napada prošle noći u Vinickoj oblasti, pogođena je kritična infrastruktura - navodi se u objavi lokalnih vlasti na Telegramu.

Napad Rusije na gradove Harkov i Vinicu

Intervencija vatrogasaca

Vatrogasne službe su ugasile požare, a železnički saobraćaj je ponovo uspostavljen. Međutim, jedna stambena zgrada i dalje je bez struje.

- Više od 30 vatrogasaca i 8 jedinica opreme bilo je uključeno u gašenje požara - saopštila je Državna služba za vanredne situacije. U ovom napadu nije bilo žrtava.

Ranjeno četvoro ljudi u ruskom napadu dronom na prodavnicu nameštaja u Harkovu

Rusijanastavlja sa talasima vazdušnih napada na drugi po veličini grad u Ukrajini. U petak je ruski dron pogodio prodavnicu nameštaja u harkovskom okrugu Kijevski, a ranjene su četiri osobe.

Zvanična potvrda napada

Oleg Sinjehubov, načelnik Harkovske oblasne vojne administracije, potvrdio je napad na Telegramu neposredno pre 16 časova 26. septembra, iako su tada hitne službe prijavile samo dve žrtve, piše Kijev post.

Gradonačelnik Harkova, Igor Terehov, takođe na Telegramu, izjavio je da je u napadu oštećen i gradski autobus sa putnicima.

- Prema preliminarnim informacijama, među njima nema žrtava - dodao je.

Broj povređenih raste

Sinjehubov je zatim saopštio da lekari zbrinjavaju tri žene povređene u napadu, da bi nekoliko minuta kasnije prijavio i četvrtu ranjenu osobu.

Terehov je potvrdio da su ukupno četiri osobe ranjene, navodeći da se sumnja da je u napadu korišćen ruski dron tipa "Molnija", iako istraga još traje.

Serija napada na Harkov

Rusija je Harkov gađala i u ranim jutarnjim časovima u četvrtak, u okviru velikog napada dronovima. Tokom tog napada, muškarac star 59 godina poginuo je u Harkovskoj oblasti kada je dron pogodio opštinsku zgradu u selu Prikilotne, okrug Kupjansk, na prvoj liniji fronta.